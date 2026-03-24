El vínculo entre Perú y Corea del Sur suma más de seis décadas de historia, pero este 2026 marcará un hito especial. Por primera vez se celebrará el Día de la Confraternidad Peruano-Coreana, una fecha que no solo recuerda el inicio de las relaciones diplomáticas entre ambos países, sino que también abre un espacio para el intercambio entre ambas naciones.

Como parte de esta celebración de las relaciones bilaterales, la Embajada de la República de Corea en el Perú organiza la primera edición de la Feria Coreana, un evento de ingreso libre que se realizará el viernes 27 y sábado 28 de marzo en el Patio de las Artes del Ministerio de Cultura, en San Borja.

En noviembre del 2025 el Congreso del Perú designó el 1 de abril como el Día de la Confraternidad Peruano-Coreana. (Foto: Embajada de la República de Corea en el Perú)

La feria ofrecerá una experiencia diversa, con espacios dedicados a la tecnología, la belleza y la gastronomía. En el ámbito tecnológico, participarán empresas globales como Samsung y LG. En tanto, el sector de K-Beauty contará con marcas como Newseoul y Fotomoim, esta última conocida por sus fotocabinas al estilo coreano en Lima.

Conexión Corea

Uno de los grandes atractivos será la gastronomía. Restaurantes como Arirang presentarán platos emblemáticos como gimbap, bulgogi, tteokbokki, galbi, dakgangjeong y kimchi. Además, los asistentes podrán encontrar snacks y bebidas populares como Ramion, Pepero y Milkis, así como licor tradicional coreano.

Gastronomía típica del país asiático será parte de la Feria Coreana 2026. (Foto: Embajada de la República de Corea en el Perú) / IAN FENRIR

La música también tendrá un espacio destacado. El sábado 28 de marzo, entre las 15:00 y 16:00 horas, se realizará un espectáculo cultural con un grupo de música tradicional coreana invitado especialmente desde Corea. A ello se sumarán las presentaciones de Jhosua García y White Zenith, quienes destacaron en el K-Pop World Festival 2025.

Oportunidades educativas

La feria no solo busca acercar al público a distintas expresiones contemporáneas, sino también abrir puertas a nuevas oportunidades. Durante el evento se brindará información sobre programas educativos en Corea del Sur, incluyendo becas integrales como GKS y CIAT de KOICA para estudios de pregrado y posgrado. Según el embajador Choi Jong-uk, cada año se seleccionan aproximadamente 15 estudiantes peruanos para estos programas.

“En Perú, desde hace 10 años se seleccionan anualmente aproximadamente 15 estudiantes para el programa de pregrado, maestría y posgrado”, señaló el diplomático a la web de “Somos”. Asimismo, destacó que la embajada busca fomentar el entendimiento mutuo y la cercanía entre ambos pueblos en el marco de esta primera conmemoración.

Embajador de la República de Corea, Choi Jong-uk. (Foto: Joel Alonzo/ GEC)

Ficciones destacadas

En paralelo, se desarrollará un ciclo de cine coreano en la sala Armando Robles Godoy del Ministerio de Cultura, con la proyección de las películas “El lector de rostros”, “El libro de los peces” y “Hermosa pesadilla”, todas con ingreso libre y capacidad limitada.

Esta será la programación:

"El lector de rostros" (Lunes 30 de marzo | 6:30 p.m.)

Director: Han Jae-rim | Ficción | Corea del Sur | 142 min | 2013

“El libro de los peces“ (Martes 31 de marzo | 6:30 p.m.)

Director: Lee Joon-ik | Ficción | Corea del Sur | 126 min | 2021

“Hermosa pesadilla” (Miércoles 1 de abril | 6:30 p.m.)

Director: Kang Hyo-jin | Ficción | Corea del Sur | 125 min | 2015

Más allá de la programación, esta celebración representa una oportunidad para reafirmar los lazos entre Perú y Corea del Sur, dos países que, pese a la distancia, continúan encontrando puntos de conexión en la cultura, la educación y el desarrollo compartido.