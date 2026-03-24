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Conoce las actividades por el Día de la Confraternidad Peruano-Coreana. (Fotos: Embajada de la República de Corea en Perú)
Conoce las actividades por el Día de la Confraternidad Peruano-Coreana. (Fotos: Embajada de la República de Corea en Perú)
Por Melvyn Arce Ruiz

El vínculo entre Perú y Corea del Sur suma más de seis décadas de historia, pero este 2026 marcará un hito especial. Por primera vez se celebrará el Día de la Confraternidad Peruano-Coreana, una fecha que no solo recuerda el inicio de las relaciones diplomáticas entre ambos países, sino que también abre un espacio para el intercambio entre ambas naciones.

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