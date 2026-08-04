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Ariana, Ely y David se consolidane en redes sociales y apuestan por una nueva aventura, un programa de streaming diario.
Ariana, Ely y David se consolidane en redes sociales y apuestan por una nueva aventura, un programa de streaming diario.
/ Diego Moreno
Por Alejandra Garboza

En tiempos en los que los algoritmos cambian cada semana y las tendencias duran apenas unos días, mantener un proyecto creativo durante años parece casi un acto de resistencia. Sin embargo, Ely Ruiz, Ariana y David Bolo Arce han logrado algo que pocas veces se consigue en el universo digital: construir una comunidad que no solo consume sus contenidos, sino que también siente que los conoce.

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