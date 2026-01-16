Tranquilidad camino al sur: las toriestaciones de Pacífico Seguros para un viaje en auto sin preocupaciones

En verano, los fines de semana cambian de ritmo. El plan ya no es quedarse en la ciudad, sino subir temprano al auto y enrumbar al sur. Pero ese trayecto también trae algunas preocupaciones para quien se encarga de conducir a los amigos o familia a la playa: ¿qué hacer si una luz en el tablero se enciende, el motor suena distinto o surge un percance en plena carretera? Para asegurar viajes tranquilos y sin sobresaltos Pacífico Seguros inauguró las “toriestaciones”, puntos de asistencia donde un conductor puede detenerse, pedir orientación y, si corresponde, activar apoyo en ruta.
MIRA: Miguel Aguirre: “Mi mayor logro es ser artista desde hace más de 30 años”
En el kilómetro 50, por ejemplo, la estación reúne ‘pits’ de apoyo, motorizados y el enlace con grúas y ambulancias. “Sabemos dónde ocurren las mayores incidencias y en qué momento”, explica Renzo Zapata, gerente de Beneficios y Prestaciones de la aseguradora.
Zapata señala que el enfoque es anticiparse: “El asegurado puede acercarse y, si tiene alguna duda o alerta, verificar si requiere asistencia sin esperar a que ocurra una emergencia”.
El protocolo, añade, prioriza a las personas antes que al auto: primero se verifica que no haya lesionados y, si los hay, se activan ambulancias y procedimientos de emergencia. Luego se revisa el estado del vehículo, y si el daño es leve, la compañía usa una alternativa de atención digital remota asistida por inteligencia artificial, que permite reportar el siniestro y obtener una aprobación casi en tiempo real. Si el daño impide movilizarse, se coordina el recojo con grúa y el traslado a taller.
José Garnica Quesada, Tribe Leader de Vehiculares de Pacífico Seguros, resume la función de estas estaciones como un acompañamiento en ruta: “Queremos que el conductor realmente sienta que no está solo”. //
El punto en Santa María está en el km 50 de la Panamericana Sur y opera de viernes a domingo rumbo al sur, con descanso, hidratación, carga de celular y orientación. El de Bujama está en el km 90 y funciona de viernes a domingo para el retorno, ofrece esos servicios y suma ‘carwash express’ de 8 a.m. a 5 p.m.
Consulta más detalles en la web oficial de Pacífico Seguros.
TE PUEDE INTERESAR
- Circo Beat: arte, moda y buena cocina en nuestro recorrido de la semana
- De “The Bear” a “Nebraska”: Jeremy Allen White interpreta a un Bruce Springsteen al borde del colapso en la nueva película sobre su disco más íntimo
- El fin de una era musical: cómo MTV transformó la música peruana antes de su apagón final
- Boutique Moda Perú: el diseño y herencia se encuentran sobre la pasarela este 29 y 30 de octubre
- Un fin de semana en Azpitia: aventura, buena comida, aire limpio y mucho pisco a solo dos horas de Lima