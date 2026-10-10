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Resumen

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Mientras miles de fanáticos celebran en el estadio, muchos niños y adolescentes atraviesan la profunda decepción de quedarse sin entradas para ver a BTS.
Mientras miles de fanáticos celebran en el estadio, muchos niños y adolescentes atraviesan la profunda decepción de quedarse sin entradas para ver a BTS.
/ FREDERIC J. BROWN
Por Milenka Duarte

La fiebre por BTS ya se siente en Lima. Desde que se anunció la llegada de la banda de K-Pop al Perú, la expectativa fue creciendo hasta convertirse en una verdadera celebración para sus seguidores: eventos organizados por las ARMY, intercambio de los famosos freebies, un Army Bus y distintas actividades que durante meses fueron preparando el camino para uno de los acontecimientos musicales más esperados del año.

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