Por Leslie A. Galván

Aquello que para un peruano puede vivir en los colores de la selección, el primer ceviche del verano o los personajes de ‘Al fondo hay sitio’, miles de colombianos lo sienten con el nombre de una mujer: Betty. Por eso, los creativos de RCN Televisión y Prime Video le pusieron de título “Betty es Colombia” a uno de los episodios finales de la serie “Betty, la fea: la historia continúa”. Habrá quienes cuestionen la devoción a un título televisivo que estuvo en reposo 25 años. Ninguno de ellos conoce su récord Guinness ni la cantidad de memes de oficina que sobreviven al legado de la telenovela de 1999. Pues ni el tiempo puede borrar el rostro de Beatriz Pinzón Solano con brackets y lentes caídos. Es su fortaleza eso que muchas mujeres consideran debilidad: su fealdad.

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