Aquello que para un peruano puede vivir en los colores de la selección, el primer ceviche del verano o los personajes de ‘Al fondo hay sitio’, miles de colombianos lo sienten con el nombre de una mujer: Betty. Por eso, los creativos de RCN Televisión y Prime Video le pusieron de título “Betty es Colombia” a uno de los episodios finales de la serie “Betty, la fea: la historia continúa”. Habrá quienes cuestionen la devoción a un título televisivo que estuvo en reposo 25 años. Ninguno de ellos conoce su récord Guinness ni la cantidad de memes de oficina que sobreviven al legado de la telenovela de 1999. Pues ni el tiempo puede borrar el rostro de Beatriz Pinzón Solano con brackets y lentes caídos. Es su fortaleza eso que muchas mujeres consideran debilidad: su fealdad.

"Betty, la fea: Más fea que nunca" ¿Dónde y cuándo ver la tercera temporada de la serie? La tercera temporada “Betty, la fea: Más fea que nunca” se estrenó el viernes con los 10 episodios disponibles el mismo día.

La comedia sobre Betty, creación de Fernando Gaitán (1960-2019), se estrenó en octubre de 1999 y terminó en 2001. Para Guinness World Records 2010, es la telenovela con más adaptaciones del mundo. Desde Latinoamérica hasta la China, su historia se produjo más de 23 veces en al menos 19 idiomas. En 2024, Estudios RCN y el elenco original revivieron la historia con una serie de 10 episodios, “Betty, la fea: la historia continúa”. Esta continuó con el fallido matrimonio de Beatriz Pinzón Solano y Armando Mendoza, papeles de Ana Maria Orozco y Jorge Enrique Abello. Y el 28 de agosto de este año, el drama sigue con una tercera temporada bajo un nuevo título: “Betty, la fea: Más fea que nunca”.

El regreso de Beatriz ocurre en Bogotá, una ciudad con carteles de la serie por paraderos y calles. Los actores esperan en sus camerinos rodantes dentro de los estudios de RCN, donde Somos acude para una entrevista con el elenco principal: Ana María Orozco, Jorge Enrique Abello, Natalia Ramírez, Carlos “Pity” Camacho, Julio César Herrera y Stefanía Gómez.

Antiguo escenario de Ecomoda en la telenovela transmitida entre 1991 y 2001, "Betty, la fea", por RCN Televisión. (Foto: Captura de imagen)

Set de Ecomoda en la primera y segunda temporada de "Betty, la fea: La historia continúa", serie de Prime Video. (Foto: Prime Video)

La tercera temporada de la serie regresa con un nuevo Ecomoda, el escenario central donde transcurren buena parte de las historias de la serie. (Foto: Prime Video)

La sala de espera es el nuevo escenario de Ecomoda, que cambió los morados y rosas por una versión elegante de blancos. Después del divorcio y la reconciliación con su hija Mila (interpretada por Juanita Molina), la palidez del espacio simpatiza con el renacer de Betty en la nueva temporada.

Betty, su hija Mila, Nicolás Mora y Marcela, interpretados por Ana María Orozco, Juanita Molina, Mario Duarte y Natalia Ramírez, aparecen en una escena de "Betty, la fea: Más fea que nunca". (Foto: Prime Video)

La transformación de Betty importa, porque parte de la intriga de la telenovela consistió en un cambio de look. En ese momento, el personaje pasa de verse con lentes de gran armazón y cabello graso, a estar maquillada, con el cabello lacio y vestida con pantalones de sastre. En la serie, la producción quiere dar un giro al mensaje sobre la belleza cuando Betty regresa a su cabello ondulado y las faldas largas. Ella entendió que también vale aceptarse imperfecta, en vez de darle cuerda a la perfección disfrazada de autoestima. En realidad, ella siempre vivió entre comentarios abusivos sobre su apariencia, pero su fortaleza era su inteligencia y esa capacidad profesional que su entorno tardó en reconocer.

Ana María Orozco aparece como Betty, junto a elementos que evocan la estética original de la telenovela. (Foto: Prime Video)

Aunque en algunos aspectos parecida, Ana María Orozco se distancia de la personalidad de Beatriz Pinzón. “Es un personaje como muchos otros que he interpretado en mi carrera. Yo separo bastante mi vida de los personajes. Por su puesto, hay cosas mías que aporto a Betty, pero somos diferentes. Hay una brecha bastante grande”, dice Ana María Orozco durante la entrevista con este diario.

“Betty, la fea: Más fea que nunca”: Lo nuevo de la temporada 3

Natalia Ramírez, Carlos “Pity” Camacho y Stefanía Gómez durante una entrevista sobre la tercera temporada de la serie. Los actores conversan con El Comercio desde los estudios de RCN Televisión en Bogotá, Colombia. (Foto: Prime Video)

Jorge Enrique Abello, Julio César Herrera y Stefanía Gómez durante una entrevista sobre la tercera temporada de la serie. Los actores conversan con El Comercio desde los estudios de RCN Televisión en Bogotá, Colombia. (Foto: Prime Video)

Si en la versión clásica de Gaitán, el final feliz fue Betty y Armando caminando hacia el altar, a costa del trauma de la relación; en “La historia continúa”, los nuevos guionistas César Augusto Betancur, Luis Carlos Ávila y Carolina Cuervo reivindican a la protagonista y le dan un tiempo para pensar en las torpezas de su marido en aquellos años. De alguna manera, la comedia se basa en que él, al fin, recibe una lección por haber jugado con sus sentimientos.

“Armando Mendoza se basó en el joven hijo de padres con dinero, el yuppie de los 2000, con la idea de que ‘el fin justifica los medios’. Pero el personaje recibió una lección moral a través del amor de Betty y la historia. En las nuevas temporadas, ha cambiado aún más”, dice Jorge Enrique Abello.

En las primeras temporadas de la serie, conocemos a la hija de Betty y Armando 25 años después del final de la telenovela. Ella es Mila (interpretada por Juanita Molina), una rebelde y determinada diseñadora de modas de la nueva era de pasarelas. Es el núcleo del drama para una madre y exitosa empresaria, Betty, que se encuentra en otro momento de su vida. En la tercera entrega, es una mujer de 51 años que toma terapia para trabajar en su autoestima y está a punto de mudarse de la casa de sus padres a su propio departamento.

En la tercera entrega, un personaje de la telenovela de los 90 vuelve a llamar a la puerta de Betty. El joven pandillero de su vecindario, Román, interpretado por el actor Diego Cadavid, aparece en una versión adulta y espera recibir algo de la protagonista. “Él la confronta con un pasado doloroso. Hay una transformación del personaje muy linda en esa relación. Va a ser muy especial”, agrega Ana María Orozco.

Al mismo tiempo, los fanáticos esperan el regreso de Michel Doinel, “El Francés”, interpretado por Patrick Delmas. El personaje se vincula con el pasado sentimental de Betty en el episodio donde ella viaja a Cartagena de Indias para superar el trauma de su relación con Armando Mendoza. Los fans de la telenovela pidieron el regreso del personaje europeo desde la primera temporada. Su participación reabre una pregunta que atraviesa la serie: ¿los personajes tendrán una segunda oportunidad más de dos décadas después?

Personajes entrañables de “Betty la fea”

Por su parte, el actor Julio César Herrera carga con la paradoja de volver al personaje de Freddy Steward, empleado de menor rango en Ecomoda, en una etapa de su vida donde se encuentra en el espejo con un hombre maduro. “Obviamente está la nostalgia de volver al personaje, pero todavía me pregunto en qué momento me volví un señor maduro”, bromea, mientras Jorge Enrique Abello intenta negar la afirmación con el rostro.

Román, interpretado por Diego Cadavid, irrumpe como la nueva aparición de la serie en los espacios de Ecomoda durante la tercera temporada. El personaje apareció en pocas escenas de la telenovela y era una presencia incómoda para Betty, perturbada por los agravios de Román. (Foto: Prime Video)

Dentro y fuera de la ficción, los actores tienen la chispa de mejores amigos. “En el juego y la amistad, son insoportables. ¡Se lanzan papeles! Saca tus conclusiones”, se ríe Stefanía Gómez, quien interpreta a la oficinista Aura María en la serie y también participa de la entrevista.

"El cuartel de las feas" (interpretadas por Paula Peña, Stefanía Gómez, Luces Velásquez, Marcela Posada y María Eugenia Arboleda), todas ellas oficinistas de Ecomoda, protagonizan una escena de la tercera temporada "Betty, la fea: Más fea que nunca". (Foto: Prime Video)

En el estreno de la serie, se generó intriga sobre el regreso Gómez a la serie, pero los tiempos de la actriz calzaron y apareció en el final de la segunda temporada. Era de esperarse, pues la relación de Aura María y Freddy forma parte de la trama más graciosa del universo de Ecomoda. “Aura María siempre buscó un hombre que supla sus necesidades. En la nueva serie, se convierte en empresaria dentro de un rubro que ella ve bien y la ayuda en sus finanzas, pero el amor se quedó atrás”, dice la actriz sobre el misterioso trabajo del personaje en “La historia continúa”.

Fredy, interpretado por Julio César Herrera, increpa al empresario "El papero", en una escena de la tercera temporada "Betty, la fea: Más fea que nunca". (Foto: Prime Video)

Natalia Ramírez vuelve como Marcela Valencia, la exprometida de Armando, ahora como una mujer independiente y un rostro familiar para el público peruano por sus frecuentes visitas a Lima con sus trabajos teatrales. En esta temporada, vive una nueva trama romántica junto al empresario “rey” de la papa colombiana, Pascual “El papero”, interpretado por Carlos “Pity” Camacho, quien la corteja y la invita a explorar una dinámica sentimental nueva.

“No sabemos el pasado de Marcela, pero pudo estar con hombres como Armando. Que pertenecen al club, presidentes de compañías y bajo mismo nivel socioeconómico. Ahora, ya sabemos que eso no le funcionó. Pero el papero le da la oportunidad de ver algo distinto”, explica Marcela.

“Fue un regalo entrar a la historia de ‘Betty, la fea’”, dice Camacho después de escuchar a su colega del mundo artístico. La primera vez, vivieron un romance en la telenovela colombiana “El amor es más fuerte” de 1998 y donde el personaje de Natalia perseguía a Pity. “Somos amigos desde hace muchos años y quizás ha sido más fácil crear la relación entre Marcela y ‘El papero’”, agrega.

“Betty, la fea” es eterna

La historia de Betty tuvo tiempo suficiente para crecer más allá de la televisión. “Ecomoda”, su spin-off y secuela, se emitió entre diciembre de 2001 y mayo de 2002 por RCN Televisión, pero de eso no quedó rastro por bajo desempeño. El mismo año, llegó “Betty Toons”, la serie animada, y en 2017 “Yo soy Betty, la fea” llevó la historia a las tablas, con parte del elenco original y un guion de Fernando Gaitán.

La tercera temporada reúne a varios rostros que hicieron de Ecomoda un lugar reconocible: Julián Arango como el diseñador de modas Hugo Lombardi; Lorna Cepeda como Patricia Fernández “La Peliteñida”; Mario Duarte como el mejor amigo de Betty, Nicolás Mora; junto a Gómez, Luces Velásquez, Marcela Posada y el regreso de Paula Peña y María Eugenia Arboleda, pero con la excepción de Dora Cadavid (1937-2022), quienes integran ‘El cuartel de las feas’, las amigas incondicionales de Betty; entre otros personajes importantes.

Ecomoda se renueva en la tercera temporada de "Betty, la fea: Más fea que nunca". Imágenes tomadas en RCN Televisión en Bogotá, Colombia. (Foto: Archivo Personal/Leslie Arce Galván)

Con todo ello, Betty se convirtió en un fenómeno televisivo capaz de seguir sumando fans alrededor del mundo. Ya no pertenece solo a 1999, sus retransmisiones mantienen viva la historia. Por ejemplo, en mayo de 2025, estuvo en pantallas peruanas por Latina. Quizá por eso, cuando reaparece detrás de unos lentes, en vez de remitir al pasado, se apodera de la conversación y demuestra por qué algunas historias permanecen para siempre.