La música alternativa atraviesa hoy un período de crecimiento impulsado por la forma de escuchar, descubrir y compartir canciones. Las plataformas de streaming ampliaron el acceso a géneros y artistas, mientras los festivales trasladaron esa diversidad al escenario. En ese contexto nació, en 2018, el Veltrac Music Festival (VMF), una iniciativa creada para reunir distintas expresiones de la escena alternativa.

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Su quinta edición se realizará el 5 de diciembre en Costa 21, con New Order, Of Monsters and Men, American Football y Bandalos Chinos entre los nombres principales. Para Pepe Velásquez, CEO de Veltrac, el cartel resume la trayectoria de la marca: música independiente, propuestas latinoamericanas y matices electrónicos, folk y alternativos. “Se convierte en una receta sabrosa de sonoridades”, explica.

La selección también incluye a Javiera Mena, Silvana Estrada y Peces Raros. “La diversidad de género en este festival ha sido importante para nosotros. Queremos tener la mayor cantidad posible de artistas femeninas”, explica Velásquez. Peces Raros, en tanto, llega en plena expansión dentro de la electrónica en vivo y ocupará un momento estratégico en el recorrido musical de la jornada.

(Foto: Difusión)

El cartel todavía no está cerrado. VMF anunciará una convocatoria para incorporar una o dos bandas peruanas, vinculadas a VMF Pro, plataforma orientada a artistas, gestores y profesionales de la industria. La propuesta busca que la participación nacional tenga mayor alcance mediante ‘showcases’ y espacios de conexión profesional.

Tras cinco ediciones, el objetivo continúa siendo construir una marca capaz de sostenerse en el tiempo. Velásquez imagina un festival con más escenarios, artistas de mayor convocatoria y, eventualmente, un segundo día. “Ya son cinco años poniendo al Perú en el mundo y al mundo en el Perú”, afirma. El reto será crecer según las posibilidades del mercado local, sumar alianzas públicas y privadas, y convertir la inversión en un proyecto sostenible que pueda ofrecerle al público peruano más de sus artistas favoritos. //