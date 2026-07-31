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Resumen

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El VMF propone una jornada para disfrutar con amigos o en familia, incluso como primer festival para niños y adolescentes. (Foto: Difusión)
El VMF propone una jornada para disfrutar con amigos o en familia, incluso como primer festival para niños y adolescentes. (Foto: Difusión)
Por Samanta Alva Vargas

La música alternativa atraviesa hoy un período de crecimiento impulsado por la forma de escuchar, descubrir y compartir canciones. Las plataformas de streaming ampliaron el acceso a géneros y artistas, mientras los festivales trasladaron esa diversidad al escenario. En ese contexto nació, en 2018, el Veltrac Music Festival (VMF), una iniciativa creada para reunir distintas expresiones de la escena alternativa.

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