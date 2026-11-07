Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

"Wild Horse Nine" se grabó a más de 3000 kilómetros de Chile continental. Hoy es un ejemplo decómo hacer cine en Latinoamérica.
"Wild Horse Nine" se grabó a más de 3000 kilómetros de Chile continental. Hoy es un ejemplo decómo hacer cine en Latinoamérica.
/ Difusión
Por Alejandra Garboza

A más de 3.700 kilómetros del continente, Isla de Pascua o también conocida como Rapa Nui ofrece paisajes difíciles de reproducir en un estudio: volcanes, playas de aguas turquesas y los moáis que forman parte de su patrimonio cultural. Ese escenario fue uno de los protagonistas de “Wild Horse Nine” (Caballo Salvaje Nueve"), la nueva película del director británico-irlandés Martin McDonagh. Sin embargo, filmar allí una producción de Hollywood implicó mucho más que trasladar cámaras y actores hasta la isla. Hubo que aprender a trabajar bajo otras reglas, adaptar los planes de rodaje y, sobre todo, entender que cada decisión debía respetar un territorio arqueológico y una comunidad con sus propias prioridades.

Conforme a los criterios de

El Proyecto Confianza
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Merlín IA

  1. Soy Merlín, el agente de IA de El Comercio. Puedes preguntarme sobre el contenido del diario: noticias, columnas de opinión, economía, elecciones, deporte y más.
    ¿En qué te puedo ayudar hoy?