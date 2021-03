Conforme a los criterios de Saber más

Es actor, humorista y conductor de televisión. Por estos días es el moderador del panel de Al Ángulo, el programa deportivo más visto del cable. Pero Franco Cabrera no es ajeno a los temas duros del país. Si fuese candidato a algún cargo político, para no perder el sentido del humor, su lema sería “Síganme los buenos”.

¿Qué es lo primero que harías si fueras electo presidente?

Recordar quiénes me eligieron.

¿Dónde vivirías si mañana ganas las elecciones: en tu casa o en Palacio?

En mi casa, para no sentir que hago home office.

¿A qué persona en el mundo no convocarías a tu plancha de gobierno?

A Bascuñán y a Neymar.

¿Qué es lo más urgente por corregir: el desempleo, la inseguridad, la salud o la educación?

En la educación está la clave del cambio. La educación nos lleva, por ejemplo, a elegir bien a las personas que se encargarán del desempleo, la inseguridad o la salud.

¿Alguna vez ganaste unas elecciones en el colegio o en tu edificio?

El último año de colegio me eligieron como mejor amigo de la promoción. Creo que fue un premio consuelo de parte de mis amigos.

¿Por qué el Perú tiene a sus últimos presidentes envueltos en problemas de corrupción?

Porque se lo permitimos.

Nombra tres políticos peruanos buenos de todos los tiempos.

Ya terminé con todas las preguntas, he vuelto a esta y todavía no se me ocurre nada.

¿Ser político en el Perú es un premio o un castigo?

Muchos políticos lo ven como un premio, pero de los ciudadanos depende que a esos les caiga su castigo.

¿Cuál sería el lema de tu campaña y/o gobierno?

En honor al gran Chespirito: “Síganme los buenos”.

¿Qué talento especial te gustaría tener?

Entrar por la pantalla y ser parte de cualquier película.

¿Dónde y cuándo has sido absolutamente feliz?

Cuando clasificamos al Mundial. Cuando le ganamos a Chile y clasificamos a la final de la Copa América. Cuando mi papá me llevó por primera vez al Estadio Nacional.

¿Qué o quién es el gran amor de tu vida?

Mi núcleo familiar.

Si murieras y se te permitiera volver convertido en un político, ¿serías de centro, de izquierda o de derecha?

Si muriera, pero vuelvo como político… regresaría para ver si hay otras opciones.

¿Cómo te gustaría ser recordado?

Mientras la pasen bien con lo que hago en el presente, para mí es suficiente.

¿En qué ocasiones mientes?

Cuando me acobardo.

¿Cuál es la cualidad que más admiras en una persona?

Que sepan amar y la inteligencia.

¿Qué harías con poder?

Salvar a mi país. No permitiría que haya niños y ancianos trabajando en las calles.

VIDEO RECOMENDADO

Diego Regabliati sobre Jefferson Farfán: "Si la rodilla se lo permite, la rompe con Alianza Lima" (Al Angulo)