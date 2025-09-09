El test de Proust es un cuestionario creado por el novelista francés Marcel Proust. Se trata de un modelo en el que el entrevistado contesta a un formulario que se asemeja a un test psicológico, cuyas preguntas están diseñadas para revelar su personalidad. Esta semana presentamos a Alberto Ísola.

¿Cuál es tu pasatiempo favorito?

Newsletter exclusivo para suscriptores Nora Sugobono presenta en exclusiva lo que traerá nuestro suplemento sabatino, cada viernes.

Escuchar música y armar playlists.

¿Qué sería, para ti, la felicidad perfecta?

Que todos los teatros del Perú cuelguen el letrero “LOCALIDADES AGOTADAS” en todas sus funciones.

¿Cuál es el rasgo que más te define?

La curiosidad.

¿Cuál consideras tu peor defecto?

La procrastinación.

¿Qué podría sumirte en la más profunda miseria?

No hacer teatro.

¿Cuál es tu mayor extravagancia?

Comprar más libros de los que puedo leer.

¿Cuál es el peor defecto que otros pueden tener?

La mezquindad.

¿Cuáles son las frases o palabras que utilizas con mayor frecuencia?

¡Órale! ¿Qué estaba diciendo?

¿Cuál ha sido tu mayor logro?

Seguir haciendo teatro.

¿En qué ocasiones mientes?

Cuando actúo o cuando no queda otro remedio.

¿Cuándo y dónde has sido absolutamente feliz?

En el escenario, infinidad de veces.

¿Cuál crees que ha sido tu mayor inversión?

Mi salud mental.

¿Qué objeto personal es el que más valor tiene para ti?

Mis libros de teatro.

¿Cuál es la cualidad que más admiras en una persona?

La asertividad.

¿Con qué personaje de la historia es con quien más te identificas?

Con Federico Fellini.

¿Cómo te gustaría morir?

Rápido y sin darme cuenta.

Si murieras y se te permitiera volver convertido en otra persona o cosa, ¿qué crees que serías?

Una biblioteca de teatro.

¿Qué talento especial te gustaría tener?

Saber bailar.

¿Cuáles son tus escritores favoritos?

Shakespeare, Chéjov, Goldoni, Kleist, Yourcenar, Rulfo y Pessoa.

¿Qué persona viva te parece despreciable?

Todos los tiranos de nuevo cuño. //