Alec Marambio: "El peor defecto que se puede tener es la falta de empatía"

1. ¿Cuál es tu pasatiempo favorito?

Correr tabla, ir al cine y tomar fotos.

2. ¿Qué sería para ti la felicidad perfecta?

Vivir frente al mar y no tener que regresar.

3. ¿Cuál es tu gran temor?

No poder expresarme y que el cuerpo no me funcione.

4. ¿Cuál crees que sea el rasgo que más te define?

Perseverancia.

5. ¿Cuál consideras tu peor defecto?

Soy terco y piconaso.

6. ¿Qué podría sumirte en la más profunda miseria?

Que algo terrible le pasara a la gente que amo.

7. ¿Cuál es tu mayor extravagancia?

Tocar la guitarra como loco o tener ideas descabelladas para otros.

8. ¿Cuál es el peor defecto que otros pueden tener?

La falta de empatía.

9. ¿Cuáles son las palabras o frases que utilizas con mayor frecuencia?

¡Hay que seguir nomás!

10. ¿Cuál ha sido tu mayor logro?

Vivir haciendo lo que me gusta.

11. ¿En qué ocasiones mientes?

Cuando es absolutamente necesario.



12. ¿Cuándo y dónde has sido absolutamente feliz?

Siempre, en el mar con mis amigos esperando las olas y sin celular.

13. ¿Cuál crees que ha sido tu mayor inversión?

En aprender y haber estudiado con maestros.

14. ¿Qué objeto personal es el que más valor tiene para ti?

La data de mis discos duros. Ahí están todos mis proyectos y mis fotos.

15. ¿Cuál es tu ocupación favorita?

Componer y producir.



16. ¿Cuál es la cualidad que más admiras en un hombre?

La sensibilidad.

17. ¿Cuál es la cualidad que más admiras en una mujer?

La misma: la sensibilidad.

18. ¿Con qué personaje de la historia es con quien más te identificas?

Nikola Tesla.

19. ¿Cómo te gustaría morir?

Tocando.

20. Si murieras y se te permitiera volver convertido en otra persona o cosa, ¿cuál crees que serías?

En un perro o en John Frusciante.

21. ¿Cuál es tu lema?

Uno cosecha lo que siembra.

22. ¿Qué te disgusta de tu apariencia?

La pelada, je, je, je.

23. ¿Qué talento especial te gustaría tener?

Mover cosas con la mente.

24. ¿A qué persona viva admiras?

A mi mamá. Ella es una mujer muy inteligente, súper fuerte y nos ha dado todo y más.

25. ¿Qué es lo más valioso de tus amigos?

La confianza.

26. ¿Qué persona viva te parece despreciable?

La gente que se aprovecha de los demás.