'El Cóndor' Mendoza, Ex futbolista Andrés Mendoza: "Yo podría jugar en esta selección de Gareca" El ex delantero de Sporting Cristal y la selección nacional responde nuestro cuestionario recordando sus mejores momentos comandando el ataque del Brujas belga. Y cómo no, el ‘blooper’ eterno contra Ecuador

