Andrés Wiese: “El cebiche con palta es, para mí, la felicidad perfecta”

Andrés Wiese es uno de los embajadores de Club WUF, que busca mejores condiciones de vida para 6 millones de perros sin hogar que existen en el país. La novedosa app permite ahorrar mientras se ayuda a los canes en estado de abandono.

1. ¿Cuál es tu pasatiempo favorito?

Videojuegos.



2. ¿Qué sería para ti la felicidad perfecta?

Que el cebiche siempre lleve palta.



3. ¿Cuál es tu gran temor?

Las películas de terror.



4. ¿Cuál crees que sea el rasgo que más te define?

Confío mucho en la gente.



5. ¿Cuál consideras tu peor defecto?

Confío mucho en la gente.



6. ¿Qué o quién es el gran amor de tu vida?

Mi abuela.



7. ¿Qué podría sumirte en la más profunda miseria?

No ver a mi familia.



8. ¿Cuál es tu mayor extravagancia?

Tengo juguetes.



9. ¿Cuál es el peor defecto que otros pueden tener?

El abuso.



10. ¿Cuáles son las palabras o frases que utilizas con mayor frecuencia?

“Cholito lindo”.



11. ¿Cuál ha sido tu mayor logro?

Estar aquí y ahora.



12. ¿En qué ocasiones mientes?

En estos cuestionarios.



13. ¿Cuándo y dónde has sido absolutamente feliz?

En el último concierto de Soda Stereo en Lima.



14. ¿Cuál crees que ha sido tu mayor inversión?

Viajar.



15. ¿Qué objeto personal es el que más valor tiene para ti?

Mi cadena con una medalla de San Benito.



16. ¿Cuál es tu ocupación favorita?

Jugar fútbol con amigos.



17. ¿Cuál es la cualidad que más admiras en un hombre?

La humildad.



18. ¿Cuál es la cualidad que más admiras en una mujer?

Todas.



19. ¿Con qué personaje de la historia es con quien más te identificas?

Con nadie.



20. ¿Cómo te gustaría morir?

Sin darme cuenta.



21. Si murieras y se te permitiera volver convertido en otra persona o cosa, ¿cuál crees que serías?

Algo que pueda volar.



22. ¿Cuál es tu lema?

“Mereces lo que sueñas” (Gustavo Cerati).



23. ¿Qué te disgusta de tu apariencia?

Sudar mucho.



24. ¿Qué talento especial te gustaría tener?

Ser músico.



25. ¿A qué persona viva admiras?

A mi papá.



26. ¿Cuál es tu héroe de ficción favorito?

Batman.



27. ¿Cuáles son tus escritores favoritos?

Murakami.



28. ¿Qué es lo más valioso de tus amigos?

La nobleza.



29. ¿Qué persona viva te parece despreciable?

No quiero ni mencionarlo.

EL DATO



El Test de Proust es una de las secciones más representativas de la revista Somos. Creado por el novelista Marcel Proust, el cuestionario proponía que era posible conocer a profundidad a alguien a través de preguntas sencillas.

