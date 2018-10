Belén Estévez: "Mi mayor apuesta ha sido convertirme en cristiana" | VIDEO

1. ¿Cuál es tu pasatiempo favorito?

El baile.



2. ¿Qué sería, para ti, la felicidad perfecta?

Considero que la felicidad se compone de pequeños momentos que la van construyendo.



3. ¿Cuál es tu gran temor?

La muerte de mis padres.



4. ¿Cuál crees que sea el rasgo que más te define?

La honestidad.



5. ¿Cuál consideras tu peor defecto?

Ser obsesiva.



6. ¿Qué o quién es el gran amor de tu vida?

Dios.



7. ¿Qué podría sumirte en la más profunda miseria?

La infelicidad de mis padres.



8. ¿Cuál es tu mayor extravagancia?

No tengo. Soy muy medida, muy controlada en todo.



9. ¿Cuál es el peor defecto que otros pueden tener?

Mentir.



10. ¿Cuáles son las palabras o frases que utilizas con mayor frecuencia?

“Prefiero perder un minuto en la vida que la vida en un minuto”, una frase que me enseñó mi papá.



11. ¿Cuál ha sido tu mayor logro?

Ganar una competencia de baile.



12. ¿En qué ocasiones mientes?

Nunca.



13. ¿Cuándo y dónde has sido absolutamente feliz?

En el quinceañero de mi sobrino.



14. ¿Cuál crees que ha sido tu mayor inversión?

Convertirme en cristiana.



15. ¿Qué objeto personal es el que más valor tiene para ti?

No me pego a cosas materiales.



16. ¿Cuál es tu ocupación favorita?

Mi trabajo.



17. ¿Cuál es la cualidad que más admiras en un hombre?

Su integridad.



18. ¿Cuál es la cualidad que más admiras en una mujer?

Su fortaleza.



19. ¿Con qué personaje de la historia es con quien más te identificas?

Eva Perón. Porque soy como una ‘Robin Hood’.



20. ¿Cómo te gustaría morir?

No me gustaría morir o, por lo menos, al lado de un marido e hijos.



21. Si murieras y se te permitiera volver convertido en otra persona o cosa, ¿cuál crees que sería?

La Madre Teresa de Calcuta.



22. ¿Cuál es tu lema?



“Si Dios está conmigo, quién contra mí”.



23. ¿Qué te disgusta de tu apariencia?

No soy de quejarme mucho de mí.



24. ¿Qué talento especial te gustaría tener?

Me gustaría tener el talento de los acróbatas de circo.



25. ¿Qué es lo más valioso de tus amigos?

La lealtad.



26. ¿Cuáles son tus escritores favoritos?

Paulo Coelho, Joyce Meyer y William Shakespeare.



27. ¿Cuál es la cualidad que admiras más en una persona?

La sinceridad.



28. ¿Qué persona viva te parece despreciable?

Cristina Fernández de Kirchner.