El test de Proust es un cuestionario creado por el novelista francés Marcel Proust. Se trata de un modelo en el que el entrevistado contesta a un formulario que se asemeja a un test psicológico, cuyas preguntas están diseñadas para revelar su personalidad. Esta semana presentamos a Christian Bravo.

¿Cuál es tu pasatiempo favorito?

Leer libros, meditar y dar sesiones de ‘coaching’. Son cosas que me permiten estar presente en el ahora.

¿Qué sería, para ti, la felicidad perfecta?

No hay camino para la felicidad, la felicidad es el camino. Para mí, es estar en armonía y agradecimiento, en perdón, amor y crecimiento personal.

¿Cuál es el rasgo que más te define?

Creo que la resiliencia. Los episodios difíciles de mi vida, los he visto como aprendizajes.

¿Cuál consideras tu peor defecto?

Soy picón. Me lo han dicho y soy consciente de ello.

¿Qué podría sumirte en la más profunda miseria?

Dejar de tener amor. El amor es una energía vital y poderosa.

¿Cuál es tu mayor extravagancia?

Tener un cajón en mi clóset lleno de medicinas para todo tipo de síntomas o situaciones. Soy el doctor de la familia.

¿Cuál es el peor defecto que otros pueden tener?

La mentira e hipocresía.

¿Cuál ha sido tu mayor logro?

Haberme graduado como primer puesto del máster de Coaching que hice. Otro logro reciente fue haber soltado sin ataduras mis últimos tres negocios: Fuego, Bro y Humo, sintiéndome en absoluta paz ante esa difícil situación.

¿En qué ocasiones mientes?

No lo hago, he aprendido a no mentir. Prefiero callar.

¿Cuándo y dónde has sido absolutamente feliz?

Cada vez que viajo con mi familia me siento feliz. Me viene a la mente la última vez que estuve en el Caribe con Érika, Mikaela y Luca.

¿Qué objeto personal es el que tiene más valor para ti?

Mi celular.

¿Cuál crees que ha sido tu mejor inversión?

Invertir mi tiempo es mi mayor riqueza. Creer en mí y destinar mi tiempo a mi crecimiento personal es lo más valioso.

¿Cuál es la cualidad que más admiras en una persona?

Su capacidad de autoreflexión, superación y deseo de ser una mejor versión.

¿Qué talento especial te gustaría tener?

El don de la manifestación. Soy consciente de que lo que piensas lo atraes y lo que buscas te está buscando a ti. Me gustaría mejorar ese talento.

¿Qué persona viva te parece despreciable?

Prefiero no mencionarla porque posiblemente esté leyendo esto.//