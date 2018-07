“Cuerpxs”: artista trans muestra el proceso de cambio que vivió | FOTOS

El artista transmasculino Marco Pérez es coordinador de la Reforma Trans en la PUCP. Actualmente está presentando “Cuerpx”, su primera exposición fotográfica gracias al apoyo de Absolut y el colectivo No Tengo Miedo. En la propuesta describe de forma visual cómo fue su proceso de transición de género por medio de técnicas en blanco y negro.



La muestra va hasta el 21 de julio en Espacio 22 (Jr. Peréz Roca 299, Barranco) y va de la mano con una agenda de charlas informativas que buscan sensibilizar al público sobre la importancia que hay en el reconocimiento de identidad e igualdad de condiciones de la comunidad trans.

1. ¿Cuál es tu pasatiempo favorito?

Pasear sin rumbo definido y fumar.



2. ¿Qué sería para ti la felicidad perfecta?

No tener que luchar y sólo dedicarme a vivir como hacen todxs lxs demás personas. La lucha es empoderadora y ha traído muchxs seres maravillosxs a mi vida, pero puede ser emocionalmente desgastante.



3. ¿Cuál es tu gran temor?

Mi gran temor es no disfrutar el viaje y dedicarme mucho a construir, olvidándome de mí.



4. ¿Cuál crees que sea el rasgo que más te define?

Creo que mi identidad transgénero me ha permitido explorar y reconocerme de otros modos, flexibilizando mis ideas preconcebidas sobre los roles de género. El rasgo que siento que más me define más es el orgullo hacia mi propia identidad trans.



5. ¿Cuál consideras tu peor defecto?

Puedo invertir muchas energías sin pensar.



6. ¿Qué o quién es el gran amor de tu vida?

A veces puedo pasar horas contemplando pinturas. Disfruto mucho del color y de las armonías. Creo que son el gran amor de mi vida.



7. ¿Qué podría sumirte en la más profunda miseria?

La indiferencia, la falta de empatía, la desestimación de nuestros derechos humanos como personas trans, por no considerarlos importantes. Detrás de esa idea se puede entender que las personas trans no tenemos la misma importancia que otro ciudadanx.



8. ¿Cuál es tu mayor extravagancia?

Dedicarme a lo que amo en un país tan lleno de desigualdad social.



9. ¿Cuál es el peor defecto que otros pueden tener?

Creo que con el tiempo he empezado a sentir muy poca tolerancia a los discursos machistas, pero es difícil cuando es algo que nuestra sociedad legitima todos los días.



10. ¿Cuáles son las palabras o frases que utilizas con mayor frecuencia?

"Orgullo trans".



11. ¿Cuál ha sido tu mayor logro?

Para las personas trans que somos visibles, es resistir la violencia que viene desde el Estado y desde las campañas que promocionan el odio hacia nuestras identidades como las de #ConMisHijosNoTeMetas.



12. ¿En qué ocasiones mientes?

Algunas veces he tenido que pasar por una persona no transgénero para evitar la discriminación.



13. ¿Cuándo y dónde has sido absolutamente feliz?

Cuando abracé y lloré de la alegría con mis compañerxs tras la aprobación de la Reforma Trans en la PUCP. Además, presentar mi primera exposición fotográfica denominada “Cuerpx”, que describe visualmente mi proceso de transición de género. Todo gracias al apoyo de Absolut, Espacio 22 y el colectivo No Tengo Miedo.



14. ¿Cuál crees que ha sido tu mayor inversión?

La decisión de empezar a vivir mi vida como lo que soy, como Marco.



15. ¿Qué objeto personal es el que más valor tiene para ti?

La foto de mi mejor amiga, Maite.



16. ¿Cuál es tu ocupación favorita?

Pintar y dibujar.



17. ¿Cuál es la cualidad que más admiras en un hombre?

Ninguna.



18. ¿Cuál es la cualidad que más admiras en una mujer?

La rebeldía.



19. ¿Con qué personaje de la historia es con quien más te identificas?

El pintor Francis Bacon.



20. ¿Cómo te gustaría morir?

Sin darme cuenta.



21. Si murieras y se te permitiera volver convertido en otra persona o cosa, ¿cuál crees que serías?

En un primer momento, pensé en volver a nacer siendo un hombre cisgénero, pero me perdería de tanto, que creo que preferiría nacer como un delfín.



22. ¿Cuál es tu lema?

Nuestro mayor acto de rebeldía es ser felices.



23. ¿Qué te disgusta de tu apariencia?

Mi postura tal vez.



24. ¿Qué talento especial te gustaría tener?

El canto.



25. ¿A qué persona viva admiras?

No admiro a una persona, sino a grupos humanos. A las personas del activismo LGBTIQ, sobre todo a las activistas transfeministas.



26. ¿Cuál es la cualidad que admiras más en una persona?

La capacidad de autocuestionarse.



27. ¿Cuál es tu héroe de ficción favorito?

No tengo un héroe de ficción, la mayoría de ellos en realidad son hombres que reivindican estereotipos de género rígidos sobre la masculinidad.



28. ¿Cuáles son tus escritores favoritos?

De teoría, Paul Beatriz Preciado (filósofo trans); de narrativa, Jack Kerouac; y, de poesía, Antonin Artaud.



29. ¿Qué es lo más valioso de tus amigos?

El amor que me dan y que me dejan darles.



30. ¿Qué persona viva te parece despreciable?

Me indignan lxs congresistas, pero el acto de despreciar a otra persona puede ser lo que nos está llevado a estas desigualdades. Tal vez sea mejor evitar esos sentimientos.



EL DATO

​

El Test de Proust es una de las secciones más representativas de la revista Somos. Creado por el novelista Marcel Proust, el cuestionario proponía que era posible conocer a profundidad a alguien a través de preguntas sencillas.

MÁS DE SOMOS...