El test de Proust es un cuestionario creado por el novelista francés Marcel Proust. Se trata de un modelo en el que el entrevistado contesta a un formulario que se asemeja a un test psicológico, cuyas preguntas están diseñadas para revelar su personalidad. Esta semana presentamos a Daniela Darcourt.

¿Cuál es tu pasatiempo favorito?

Tengo varios, como escuchar música, leer, escribir y uno especial que pocos saben: tejer.

¿Qué sería, para ti, la felicidad perfecta?

Mi felicidad perfecta sería tener mi familia y ser mamá.

¿Cuál es el rasgo que más te define?

Definitivamente, mi palabra.

¿Cuál consideras tu peor defecto?

Soy muy confiada con las personas.

¿Qué podría sumirte en la más profunda miseria?

El perder a mi familia. Me sentiría muy miserable y muy triste.

¿Cuál es tu mayor extravagancia?

Lo único caro en lo que puedo gastar, en verdad, son los perfumes.

¿Cuál es el peor defecto que otros pueden tener?

El confiar en las personas.

¿Cuáles son las frases o palabras que utilizas con mayor frecuencia?

Hazte cargo de tus acciones, la responsabilidad afectiva, no me jodan.

¿Cuál ha sido tu mayor logro?

Sacar a mi familia del barrio donde vivía.

¿En qué ocasiones mientes?

Si mintiera, no estaría tranquila. No me gusta mentir.

¿Cuándo y dónde has sido absolutamente feliz?

Cuando me compré mi primer mi carro, cuando nació mi sobrina y cuando fui nominada a los Premios Grammy.

¿Qué objeto personal es el que más valor tiene para ti?

Un muñeco de bebe que me regaló mi abuelo hace 23 años.

¿Cuál es la cualidad que más admiras en una persona?

Que tenga palabra y que cumpla con lo que se compromete.

¿Con qué personaje de la historia es con quien más te identificas?

María Parado de Bellido. Muy luchona, como todas las mujeres del Perú.

¿Cómo te gustaría morir?

Me gustaría morir rodeada de mi gente, de mi familia.

Si murieras y se te permitiera volver convertida en otra persona o cosa, ¿cuál crees que sería?

Si fuera en un animal, un león. Si fuera en una cosa, un piano.

¿Qué talento especial te gustaría tener?

Me encantaría teletransportarme.

¿Cuáles son tus escritores favoritos?

Paulo Coelho e Isabel Allende.

¿Qué persona viva te parece despreciable?

Odio a los violadores. //