Salim Vera (@salim_veraoficial en Instagram) no tiene pelos en la lengua. De hecho, así le gustaría ser recordado: como alguien que decía lo que realmente pensaba. La honestidad es una virtud que los políticos parecieran carecer, pero ese no sería el escenario del vocalista de Libido. Dice que no tiene necesidad de mentir y, con esa franqueza que lo caracteriza, responde el famoso cuestionario de Somos, esta vez con un corte electoral. “Aumentaría todos los niveles artísticos, transformaría desde sus bases todo el sector cultural en beneficio de la sociedad”, adelanta.

¿Qué es lo primero que harías si fueras electo presidente?

Formaría una plancha o un equipo solo para atender las prioridades. Entre ellas reformaría radicalmente el sistema de salud.

¿Dónde vivirías si mañana ganas las elecciones: en tu casa o en Palacio?

En mi casa.

¿A qué persona en el mundo no convocarías a tu plancha de gobierno?

No convocaría a nadie que atienda sus conveniencias por encima de las prioridades de gobierno.

¿Qué es lo más urgente por corregir: el desempleo, la inseguridad, la salud o la educación?

Lo más urgente es la educación y el arte. Un país sin arte está destinado al fracaso.

¿Alguna vez ganaste unas elecciones en el colegio o en tu edificio?

No, nunca he ganado ninguna elección.

¿Por qué el Perú tiene a sus últimos presidentes envueltos en problemas de corrupción?

La corrupción es la moneda corriente en este país, no podemos hablar en singular sobre la corrupción. Tenemos que aceptar que no solo el entorno político es corrupto: hablamos de una sociedad corrupta, medios de comunicación corruptos, entidades públicas corruptas, corporaciones corruptas. La gran mayoría sometida a una rueda de corrupción que da vueltas década tras década.

Nombra tres políticos peruanos buenos de todos los tiempos.

No existen los políticos buenos.

¿Ser político en el Perú es un premio o un castigo?

Es un premio.

¿Cuál sería el lema de tu campaña y/o gobierno?

“Mírame cómo lo hago”.

¿Qué talento especial te gustaría tener?

Me gustaría tener el talento especial de escribir.

¿Dónde y cuándo has sido absolutamente feliz?

Nunca he sido absolutamente feliz.

¿Qué o quién es el gran amor de tu vida?

El gran amor de vida es la música.

Si murieras y se te permitiera volver convertido en un político, ¿serías de centro, de izquierda o de derecha?

No sería de ninguna facción, gobernaría con la gente.

¿Cómo te gustaría ser recordado?

Me gustaría ser recordado como alguien que decía o pensaba las cosas como realmente son.

¿En qué ocasiones mientes?

Nunca miento, no tengo la necesidad de hacerlo.

¿Qué cualidad admiras más en una persona?

La puntualidad.

¿Qué harías con poder?

Fomentaría radicalmente la cultura por todo el país, la música tendría un lugar privilegiado, crearía industria cinematográfica y musical. Aumentaría todos los niveles artísticos, transformaría desde sus bases todo el sector cultural en beneficio de la sociedad.

