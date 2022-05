Por estos días, Emilia Drago ensaya “Todos vuelven”, musical de Preludio (Teatro Municipal, desde el 12 de mayo, entradas en Teleticket). También actúan Erika Villalobos, Sandra Muente y Andrés Salas, entre otros.

La vida siempre ha tenido cambios importantes como consecuencia de problemas de salud míos. He tenido una operación en el pie; otra, en la columna; una, en la mano; la última vez, me rompí una costilla. Y cada uno de estos acontecimientos fueron un antes y un después en mi vida porque aprendí muchísimo sobre mí. Y aprendí a reconstruirme.

Definitivamente, mis hijas son el amor de mi vida. El fin de semana tuvimos un momento muy divertido con ellas: en mi cama, riéndonos y apachurrándonos. Ahí fui muy feliz.

La felicidad perfecta para mí es poder estar con toda mi familia, comiendo algo rico y riéndonos de cualquier cosa.

Recuerdo cuando jugábamos con mis hermanos en el jardín de nuestra casa. Nos metíamos a una piscina inflable que ponía mi mamá y pasábamos horas ahí. También recuerdo mucho que acompañaba a mi mamá a “hacer cosas”; yo era su chochera. Cuando era bien chiquita, siempre me llevaba a todos los trabajos que tenía o a recoger y dejar a mis hermanos mayores.

Extraño los paseos familiares que hacíamos a Cieneguilla. Mi mamá siempre llevaba sanguchitos y huevo duro. Y nos sentábamos al costado del río a jugar.

Siempre me ha encantado bailar, desde que tengo uso de razón. En los últimos años me propuse aprender a cantar bien. Y creo que lo estoy logrando.

Tengo una risa muy particular. Mis amigos siempre se burlan un poco, pero a mí nunca me ha importado. Me sigo riendo igual.

Mi placer culposo es comer cochinaditas. Ir a la bodega y comprarme papitas, galletas, chocolate. O a veces pedirme algún delivery de hamburguesas. Ojo que lo hago muy de vez en cuando, ah. Pero cuando lo hago, lo disfruto mucho.

Mi mayor extravagancia es que me gusta mucho comprarme perfumes. Desde que soy adolescente me encantan los perfumes y siempre ahorraba para poder comprarme alguno.

Uno de mis mayores logros es haber podido construir un hogar junto a Diego. Tener una familia, unas hijas hermosas, tener momentos familiares saludables. Y también otro gran logro personal es haber podido construir una carrera artística limpia, sin escándalos, haciendo cosas desde pequeña, esforzándome día a día por ser mejor.

Los momentos de soledad durante la pandemia fueron importantes. Nos dimos cuenta de que el hecho de tener buena salud y poder abrazarnos era suficiente. Que si estábamos juntos, íbamos a poder superar cualquier problema.

¿Qué es lo más raro que me haya pasado? Que no me hayan dejado darle un beso sin mascarilla a mi hija recién nacida, en la sala de operaciones. //