¿Qué es la felicidad perfecta para José Arbulú? Esto dice el líder de Cementerio Club

1. ¿Cuál es tu pasatiempo favorito?

Estar conmigo mismo y los que quiero.

2. ¿Qué sería, para ti, la felicidad perfecta?

Seguir así y viajar.

3. ¿Cuál es tu gran temor?

El día que eso no pase más.

4. ¿Cuál crees que sea el rasgo que más te define?

Optimismo.

5. ¿Cuál consideras tu peor defecto?

Ser impaciente y visceral.

6. ¿Qué podría sumirte en la más profunda miseria?

Hacer un daño irreparable injusta e irresponsablemente a alguien inocente.

7. ¿Cuál es tu mayor extravagancia?

Perseverar por donde nadie cree posible alcanzar las cosas.



8. ¿Cuál es el peor defecto que otros pueden tener?

El juzgar anticipadamente.

9. ¿Cuáles son las palabras o frases que utilizas con mayor frecuencia?

La próxima lo hacemos mejor.

10. ¿Cuál ha sido tu mayor logro?

Vivir haciendo lo que me gusta.

11. ¿En qué ocasiones mientes?

Más que mentir, que no me gusta ni me resulta fácil, evito decir lo que no quiero por razones varias que justifiquen hacerlo.

12. ¿Cuándo y dónde has sido absolutamente feliz?

Esos breves momentos en que nos sentimos agradecidos.

13. ¿Cuál crees que ha sido tu mayor inversión?

Creer en nosotros.

14. ¿Qué objeto personal es el que más valor tiene para ti?

Todos y ninguno.

15. ¿Cuál es tu ocupación favorita?

Hacer canciones y jugar.

16. ¿Cuál es la cualidad que más admiras en un hombre?

La sencillez y su posibilidad de volverse niño.

17. ¿Cuál es la cualidad que más admiras en una mujer?

La belleza y su capacidad de contención.

18. ¿Con qué personaje de la historia es con quien más te identificas?

Con Jesús y los Beatles, especialmente con John.

19. ¿Cómo te gustaría morir?

En paz.

20. Si murieras y se te permitiera volver convertido en otra persona o cosa, ¿cuál crees que sería?

Un haz de luz sin fin.

21. ¿Cuál es tu lema?

La felicidad en tu vida depende de la calidad de tus pensamientos (Marco Aurelio Denegri).

22. ¿Qué te disgusta de tu apariencia?

Nada en particular.

23. ¿Qué talento especial te gustaría tener?

La teletransportación.

24. ¿A qué persona viva admiras?

A mi madre y a mi padre