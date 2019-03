Flavia Laos responde 27 preguntas sobre el amor, la felicidad y su futuro

1. ¿Cuál es tu pasatiempo favorito?

Ir a la playa. Me encanta relajarme ahí.



2. ¿Qué sería para ti la felicidad perfecta?

Dedicar mi canal a viajar y conocer todo el mundo.



3. ¿Cuál es tu gran temor?

Quedarme soltera.



4. ¿Cuál crees que sea el rasgo que más te define?

Mis ojos.



5. ¿Cuál consideras tu peor defecto?

Soy muy impaciente.



6. ¿Qué o quién es el gran amor de tu vida?

Te lo puedo responder de acá a un año.



7. ¿Qué podría sumirte en la más profunda miseria?

No tener un trabajo a futuro. No tener estabilidad.



8. ¿Cuál es tu mayor extravagancia?

No puedo usar cosas colgantes. Tengo miedo a los péndulos.



9. ¿Cuál es el peor defecto que otros pueden tener?

Juzgar antes de conocer a las personas.



10. ¿Cuáles son las palabras o frases que utilizas con mayor frecuencia?

“Amor”, “o sea” y “como que”.



Flavia Laos responde el Test de Proust de Somos.

11. ¿Cuál ha sido tu mayor logro?

A los 21 años, tener un trabajo. Tener una carrera como actriz y estar a punto de empezar una como cantante.



12. ¿En qué ocasiones mientes?

No soy buena mentirosa. Tiemblo cuando lo hago. Así que trato de no hacerlo.



13. ¿Cuándo y dónde has sido absolutamente feliz?

El último viaje: Jamaica. Espectacular.



14. ¿Cuál crees que ha sido tu mayor inversión?

Mi carro.



15. ¿Qué objeto personal es el que más valor tiene para ti?

Mi teléfono. Paro pegada todo el día.



16. ¿Cuál es tu ocupación favorita?

Actuar y cantar.



17. ¿Cuál es la cualidad que más admiras en un hombre?

Que tenga aspiraciones. Que siempre me impulse a ser mejor persona.



18. ¿Cuál es la cualidad que más admiras en una mujer?

Que sea disciplinada.



19. ¿Con qué personaje de la historia es con quien más te identificas?

En mi historia, con mi mamá.



20. ¿Cómo te gustaría morir?

Dormida.



21. Si murieras y se te permitiera volver convertido en otra persona o cosa, ¿cuál crees que serías?

Karol G.



22. ¿Cuál es tu lema?

Nada es imposible.



23. ¿Qué te disgusta de tu apariencia?

Ser chiquita, pero no es que me disguste. Si pudiera pedir un deseo sería crecer unos centímetros más.



24. ¿Qué talento especial te gustaría tener?

Bailar. Siempre veo los videos de baile y me pregunto cómo no bailo así. Me encantaría.



25. ¿A qué persona viva admiras?

Karol G.



26. ¿Qué es lo más valioso de tus amigos?

Puedo confiar en ellos. Tengo pocos amigos. Contados con los dedos de la mano, pero son mis confidentes. Sé que cualquier problema que tenga, puedo acudir a ellos.



27. ¿Qué persona viva te parece despreciable?

Nicolás Maduro.