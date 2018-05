Gerardo Chávez: "Cuando me visto, me gusta verme como un dandi"

El artista Gerardo Chávez presenta su retrospectiva Chávez80. Se trata de un homenaje por sus ocho décadas de vida, en la que exhibe más de 200 de sus obras más significativas. La exposición tiene cabida en el Museo de la Nación (Av. Javier Prado Este 2466, San Borja) hasta el 25 de noviembre y la entrada es liberada.

1. ¿Cuál es tu pasatiempo favorito?

Pintar.



2. ¿Qué sería, para ti, la felicidad perfecta?

Ser como uno realmente es. En mi caso es ser pintor.



3. ¿Cuál es tu gran temor?

La ausencia.



4. ¿Cuál crees que sea el rasgo que más te define?

Mi tendencia hacia la sencillez y la humildad.



5. ¿Cuál consideras tu peor defecto?

Amar a quienes no se lo merecen.



6. ¿Qué o quién es el gran amor de tu vida?

Mi esposa, mi familia y la pintura.



7. ¿Qué podría sumirte en la más profunda miseria?

Nunca he pensado en la profunda miseria. Prefiero darle más espacio y tiempo a la imaginación.



8. ¿Cuál es tu mayor extravagancia?

​Mi forma de vestir. Me gusta verme como un dandi.



9. ¿Cuál es el peor defecto que otros pueden tener?

La falsedad.

10. ¿Cuáles son las palabras o frases que utilizas con mayor frecuencia?

“Amor”, “Tiene que ser con amor” y “Amor, amor, amor…”.

11. ¿Cuál ha sido tu mayor logro?

Soy necio y aún no veo lo que he venido logrando, pero si me lo vuelven a preguntar en 10 años, creo que podré responder.

12. ¿En qué ocasiones mientes?

A veces miento por amor.

13. ¿Cuándo y dónde has sido absolutamente feliz?

En París. Entre dolores y una mezcla de otros sentimientos, fui muy feliz.

14. ¿Cuál crees que ha sido tu mayor inversión?

La colección de obras de arte que he ido comprando durante mi vida.

15. ¿Qué objeto personal es el que más valor tiene para ti?

El valor que tiene la vida. La quiero para seguir haciendo cosas importantes.

16. ¿Cuál es tu ocupación favorita?

Jugar con la cultura.

17. ¿Cuál es la cualidad que más admiras en un hombre?

Su humildad y cercanía.

18. ¿Cuál es la cualidad que más admiras en una mujer?

Su inteligencia y belleza.

19. ¿Con qué personaje de la historia es con quien más te identificas?

Miguel Ángel.

20. ¿Cómo te gustaría morir?

Haciendo el amor.

21. Si murieras y se te permitiera volver convertido en otra persona o cosa, ¿cuál crees que sería?

Soy repetitivo. Quisiera volver a ser pintor, pero con el conocimiento de lo ya vivido. Tener una vida intensa con lo que ya aprendí.

22. ¿Cuál es tu lema?

Amar. No conozco otra sensación más grande que la de amar.

23. ¿Qué te disgusta de tu apariencia?

Muchas veces me han dicho que camino triste y preocupado. Eso no me gusta porque no es cierto.

24. ¿Qué talento especial te gustaría tener?

Tocar bien la guitarra o el piano. Sería sensacional.

25. ¿A qué persona viva admiras?

A mi esposa y mis hijos.

26. ¿Cuál es la cualidad que admiras más en una persona?

La sensibilidad.

27. ¿Cuál es tu héroe de ficción favorito?

Superman y Tarzán.

28. ¿Cuáles son tus escritores favoritos?

García Márquez, Octavio Paz, Vargas Llosa y Jorge Luis Borges.

29. ¿Qué es lo más valioso de tus amigos?

Amigos no hay muchos pero, cuando los hay, lo más valioso es su complicidad.

30. ¿Qué persona viva te parece despreciable?

No tengo el derecho de despreciar a alguien. Yo amo al ser humano.