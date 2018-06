Gino Bonatti: “Mi mayor logro es narrar a la selección peruana”

Gino Bonatti, una de las voces más reconocidas de Movistar Deportes, relata los partidos amistosos y clasificatorios en los que participa nuestra selección, desde el Perú-Croacia.

El narrador deportivo también ha relatado encuentros de Perú contra Islandia, Escocia y Arabia Saudita. Todos ganados por la bicolor. Los partidos del Mundial de Rusia 2018 los contará desde la señal de RPP.

PALABRA DEL DÍA: SOMOS

1. ¿Cuál es tu pasatiempo favorito?

Ver Netflix.



2. ¿Qué sería, para ti, la felicidad perfecta?

Estar con toda mi familia en un lugar paradisíaco.



3. ¿Cuál es tu gran temor?

No poder cuidar a mi hijita.



4. ¿Cuál crees que sea el rasgo que más te define?

La constancia.



5. ¿Cuál consideras tu peor defecto?

Ser renegón.



6. ¿Qué o quién es el gran amor de tu vida?

Mi familia.



7. ¿Qué podría sumirte en la más profunda miseria?

No poder ayudar a mis padres.



8. ¿Cuál es tu mayor extravagancia?

No creo tenerla.



9. ¿Cuál es el peor defecto que otros pueden tener?

La intolerancia.



10. ¿Cuáles son las palabras o frases que utilizas con mayor frecuencia?

No tengo una palabra o frase que utilice a menudo.



11. ¿Cuál ha sido tu mayor logro?

Narrar los partidos de la selección peruana.



12. ¿En qué ocasiones mientes?

Cuando quiero evitar problemas.



13. ¿Cuándo y dónde has sido absolutamente feliz?

Han sido varios momentos. Por ejemplo, graduarme de la universidad, el nacimiento de mi hija, viajar con mi familia y padres…



14. ¿Cuál crees que ha sido tu mayor inversión?

Comprarme mi departamento.



15. ¿Qué objeto personal es el que más valor tiene para ti?

La verdad, ninguno.



16. ¿Cuál es tu ocupación favorita?

Ver películas.



17. ¿Cuál es la cualidad que más admiras en un hombre?

La lealtad.



18. ¿Cuál es la cualidad que más admiras en una mujer?

También, la lealtad.



19. ¿Con qué personaje de la historia es con quien más te identificas?

Cristóbal Colón.



20. ¿Cómo te gustaría morir?

No me gusta pensar en eso.



21. Si murieras y se te permitiera volver convertido en otra persona o cosa, ¿cuál crees que sería?

Un rey.



22. ¿Cuál es tu lema?

El cielo es el límite.



23. ¿Qué te disgusta de tu apariencia?

Mi nariz.



24. ¿Qué talento especial te gustaría tener?

Saber cantar.



25. ¿A qué persona viva admiras?

A mi madre.



26. ¿Cuál es la cualidad que admiras más en una persona?

La sinceridad.



27. ¿Cuál es tu héroe de ficción favorito?

Superman.



28. ¿Cuáles son tus escritores favoritos?

Alfredo Bryce Echenique y Jaime Bayly.



29. ¿Qué es lo más valioso de tus amigos?

Su presencia siempre que los necesito.



30. ¿Qué persona viva te parece despreciable?

Un violador.