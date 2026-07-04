El test de Proust es un cuestionario creado por el novelista francés Marcel Proust. Se trata de un modelo en el que el entrevistado contesta a un formulario que se asemeja a un test psicológico, cuyas preguntas están diseñadas para revelar su personalidad. Esta semana presentamos a Gonzalo García Callegari.

― ¿Cuál es tu pasatiempo favorito?

Comer, dormir, viajar, amar.

― ¿Qué sería, para ti, la felicidad perfecta?

Poder dibujar y pintar hasta mis últimos días.

― ¿Cuál es el rasgo que más te define?

La perseverancia (algunos lo llaman obsesión).

― ¿Cuál consideras tu peor defecto?

Soy muy perfeccionista e impaciente.

― ¿Qué podría sumirte en la más profunda miseria?

No poder seguir haciendo arte.

― ¿Cuál es tu mayor extravagancia?

Coleccionar cómics, desde los 5 años hasta ahora.

― ¿Cuál es el peor defecto que otros pueden tener?

La mediocridad.

― ¿Cuáles son las frases o palabras que utilizas con mayor frecuencia?

“Para ayer”, “Muévete”, “Más de lo mismo”.

― ¿Cuál ha sido tu mayor logro?

Vivir haciendo lo que me gusta sin tener que darle explicaciones a nadie.

― ¿En qué ocasiones mientes?

A veces, para no hacerle daño a alguien.

― ¿Cuándo y dónde has sido absolutamente feliz?

En cada viaje de vacaciones.

― ¿Cuál crees que ha sido tu mayor inversión?

Mis libros.

― ¿Qué objeto personal es el que más valor tiene para ti?

Mi colección de cómics y discos.

― ¿Cuál es la cualidad que más admiras en una persona?

La honestidad y la puntualidad.

― ¿Con qué personaje de la historia es con quien más te identificas?

Aristóteles.

― ¿Cómo te gustaría morir?

Durmiendo y en paz.

― Si murieras y se te permitiera volver convertido en otra persona o cosa, ¿cuál crees que sería?

Un gato engreído (Garfield).

― ¿Qué talento especial te gustaría tener?

Cantar ópera.

― ¿Cuáles son tus escritores favoritos?

William Shakespeare, Mario Vargas Llosa, Jorge Luis Borges, Federico García Lorca, César Vallejo, entre muchos otros.

― ¿Qué persona viva te parece despreciable?

Todo aquel que destruye en vez de construir (se aplica a varios líderes políticos). //