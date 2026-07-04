El test de Proust es un cuestionario creado por el novelista francés Marcel Proust. Se trata de un modelo en el que el entrevistado contesta a un formulario que se asemeja a un test psicológico, cuyas preguntas están diseñadas para revelar su personalidad. Esta semana presentamos a Gonzalo García Callegari.
El test de Proust es un cuestionario creado por el novelista francés Marcel Proust. Se trata de un modelo en el que el entrevistado contesta a un formulario que se asemeja a un test psicológico, cuyas preguntas están diseñadas para revelar su personalidad. Esta semana presentamos a Gonzalo García Callegari.
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― ¿Cuál es tu pasatiempo favorito?
Comer, dormir, viajar, amar.
― ¿Qué sería, para ti, la felicidad perfecta?
Poder dibujar y pintar hasta mis últimos días.
― ¿Cuál es el rasgo que más te define?
La perseverancia (algunos lo llaman obsesión).
― ¿Cuál consideras tu peor defecto?
Soy muy perfeccionista e impaciente.
― ¿Qué podría sumirte en la más profunda miseria?
No poder seguir haciendo arte.
― ¿Cuál es tu mayor extravagancia?
Coleccionar cómics, desde los 5 años hasta ahora.
― ¿Cuál es el peor defecto que otros pueden tener?
La mediocridad.
― ¿Cuáles son las frases o palabras que utilizas con mayor frecuencia?
“Para ayer”, “Muévete”, “Más de lo mismo”.
― ¿Cuál ha sido tu mayor logro?
Vivir haciendo lo que me gusta sin tener que darle explicaciones a nadie.
― ¿En qué ocasiones mientes?
A veces, para no hacerle daño a alguien.
― ¿Cuándo y dónde has sido absolutamente feliz?
En cada viaje de vacaciones.
― ¿Cuál crees que ha sido tu mayor inversión?
Mis libros.
― ¿Qué objeto personal es el que más valor tiene para ti?
Mi colección de cómics y discos.
― ¿Cuál es la cualidad que más admiras en una persona?
La honestidad y la puntualidad.
― ¿Con qué personaje de la historia es con quien más te identificas?
Aristóteles.
― ¿Cómo te gustaría morir?
Durmiendo y en paz.
― Si murieras y se te permitiera volver convertido en otra persona o cosa, ¿cuál crees que sería?
Un gato engreído (Garfield).
― ¿Qué talento especial te gustaría tener?
Cantar ópera.
― ¿Cuáles son tus escritores favoritos?
William Shakespeare, Mario Vargas Llosa, Jorge Luis Borges, Federico García Lorca, César Vallejo, entre muchos otros.
― ¿Qué persona viva te parece despreciable?
Todo aquel que destruye en vez de construir (se aplica a varios líderes políticos). //
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