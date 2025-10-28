MIRA: Tania Libertad: “Miento cuando no quiero salir de casa. Me invento de todo”
― ¿Cuál es tu pasatiempo favorito?
Escuchar música, ver películas, ir al cine y al teatro de vez en cuando. Escribir comentarios en redes.
― ¿Qué sería, para ti, la felicidad perfecta?
Paz. Para mí, la felicidad es la paz y que mis problemas no sean más grandes que mi capacidad para resolverlos. Los buenos amigos y el amor también traen paz y, por lo tanto, felicidad.
― ¿Cuál es el rasgo que más te define?
Supongo que el sentido del humor.
― ¿Cuál consideras tu peor defecto?
Tal vez ser un poco impaciente. Hay otros, obviamente, la perfección es aburrida.
― ¿Qué podría sumirte en la más profunda miseria?
La pobreza y la soledad. Toco madera.
― ¿Cuál es tu mayor extravagancia?
La que mi sentido del humor y mi informalidad me dicten, según cuándo y dónde esté.
― ¿Cuál es el peor defecto que otros pueden tener?
La intolerancia, por desgracia muy extendida en este tiempo de polarización y crispación.
― ¿Cuáles son las frases o palabras que utilizas con mayor frecuencia?
Soy variado, sin presumir.
― ¿Cuál ha sido tu mayor logro?
Vivir de esta profesión en un país que no la aprecia tanto como otros más avanzados.
― ¿En qué ocasiones mientes?
Procuro no hacerlo nunca, tal vez cuando se evita un mal mayor.
― ¿Cuándo y dónde has sido absolutamente feliz?
Lo suelo ser en el escenario. Y la niñez fue muy linda.
― ¿Cuál crees que ha sido tu mayor inversión?
La de mi tiempo, capacidad y energía.
― ¿Qué objeto personal es el que más valor tiene para ti?
Mis discos de The Beatles.
― ¿Cuál es la cualidad que más admiras en una persona?
La honestidad y el espíritu fraterno. También la coherencia entre lo que se dice y lo que se hace.
― ¿Cómo te gustaría morir?
En paz y satisfecho de lo que haya podido hacer y aportar para los demás.
― Si murieras y se te permitiera volver convertido en otra persona o cosa, ¿cuál crees que sería?
Músico o héroe del rock.
― ¿Qué talento especial te gustaría tener?
Componer y tocar música.
― ¿Cuáles son tus escritores favoritos?
Mario Vargas Llosa.
― ¿Qué persona viva te parece despreciable?
Cualquier político ladrón o genocida. También la gente falsa e hipócrita. //
