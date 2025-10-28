― ¿Cuál es tu pasatiempo favorito?

Escuchar música, ver películas, ir al cine y al teatro de vez en cuando. Escribir comentarios en redes.

― ¿Qué sería, para ti, la felicidad perfecta?

Paz. Para mí, la felicidad es la paz y que mis problemas no sean más grandes que mi capacidad para resolverlos. Los buenos amigos y el amor también traen paz y, por lo tanto, felicidad.

― ¿Cuál es el rasgo que más te define?

Supongo que el sentido del humor.

― ¿Cuál consideras tu peor defecto?

Tal vez ser un poco impaciente. Hay otros, obviamente, la perfección es aburrida.

― ¿Qué podría sumirte en la más profunda miseria?

La pobreza y la soledad. Toco madera.

― ¿Cuál es tu mayor extravagancia?

La que mi sentido del humor y mi informalidad me dicten, según cuándo y dónde esté.

― ¿Cuál es el peor defecto que otros pueden tener?

La intolerancia, por desgracia muy extendida en este tiempo de polarización y crispación.

― ¿Cuáles son las frases o palabras que utilizas con mayor frecuencia?

Soy variado, sin presumir.

― ¿Cuál ha sido tu mayor logro?

Vivir de esta profesión en un país que no la aprecia tanto como otros más avanzados.

― ¿En qué ocasiones mientes?

Procuro no hacerlo nunca, tal vez cuando se evita un mal mayor.

― ¿Cuándo y dónde has sido absolutamente feliz?

Lo suelo ser en el escenario. Y la niñez fue muy linda.

― ¿Cuál crees que ha sido tu mayor inversión?

La de mi tiempo, capacidad y energía.

― ¿Qué objeto personal es el que más valor tiene para ti?

Mis discos de The Beatles.

― ¿Cuál es la cualidad que más admiras en una persona?

La honestidad y el espíritu fraterno. También la coherencia entre lo que se dice y lo que se hace.

― ¿Cómo te gustaría morir?

En paz y satisfecho de lo que haya podido hacer y aportar para los demás.

― Si murieras y se te permitiera volver convertido en otra persona o cosa, ¿cuál crees que sería?

Músico o héroe del rock.

― ¿Qué talento especial te gustaría tener?

Componer y tocar música.

― ¿Cuáles son tus escritores favoritos?

Mario Vargas Llosa.

― ¿Qué persona viva te parece despreciable?

Cualquier político ladrón o genocida. También la gente falsa e hipócrita. //