El test de Proust es un cuestionario creado por el novelista francés Marcel Proust. Se trata de un modelo en el que el entrevistado contesta a un formulario que se asemeja a un test psicológico, cuyas preguntas están diseñadas para revelar su personalidad. Esta semana presentamos a Jhovan Tomasevich.

¿Cuál es tu pasatiempo favorito?

Viajar y jugar videojuegos. Ahorita estoy jugando Grand Theft Auto V y esperando que salga el siguiente.

¿Qué sería, para ti, la felicidad perfecta?

La salud de mi familia.

¿Cuál es el rasgo que más te define?

Terco y necio. Mi esposa me lo recuerda todas las mañanas.

¿Cuál consideras tu peor defecto?

Soy muy confiado.

¿Qué podría sumirte en la más profunda miseria?

Perder mis capacidades físicas.

¿Cuál es el peor defecto que otros pueden tener?

La soberbia.

¿Cuáles son las frases o palabras que utilizas con mayor frecuencia?

“¿Qué puede salir mal?” La digo todos los días, cuando preparo algo para el canal, para la música, un concierto, lo que sea.

¿Cuál ha sido tu mayor logro?

Todas las experiencias que he adquirido. Buenas y malas. Todas me han traído hasta donde estoy. Me sirven incluso para tener anécdotas que contar.

¿En qué ocasiones mientes?

Cuando la verdad puede causar daño a alguien.

¿Cuándo y dónde has sido absolutamente feliz?

En un viaje con mi esposa por Europa del Este, no hace muchos años. Visitamos Budapest, Praga y Viena. Fui muy feliz ahí.

¿Cuál ha sido tu mayor inversión?

La discografía de Zen. Todas las grabaciones, mezclas, la música que seguimos subiendo. No es barato. Esa es mi mejor inversión.

¿Qué objeto personal es el que más valor tiene para ti?

Mi teléfono.

¿Cuál es la cualidad que más admiras en una persona?

La paciencia.

¿Cómo te gustaría morir?

Dormido, sin darme cuenta. Que no sea algo violento.

Si murieras y se te permitiera volver convertido en otra persona o cosa, ¿qué te gustaría?

Me gustaría ser el hijo hippie de Bill Gates o Jeff Bezos.

¿Qué talento especial te gustaría tener?

Tocar el piano.

¿Cuáles son tus músicos favoritos?

Stevie Wonder, Prince y Frank Sinatra.

¿Qué persona viva te parece despreciable?

No soporto a la gente abusiva. //