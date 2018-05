Johanna San Miguel: “Amo actuar y oír las risas del público”

El 2018 arrancó fuerte para Johanna San Miguel. Hoy, 2 de enero, regresa a una novela después de más de 20 años en 'Ven Baila Quinceañera 3' y el próximo 14 de febrero estrena la secuela de 'Locos de amor'.

1. ¿Cuál es tu pasatiempo favorito?

Dormir.



2. ¿Qué sería, para ti, la felicidad perfecta?

La que estoy viviendo ahora. Hace más de dos años que estoy abocada al teatro y la actuación, eso me hace absolutamente feliz.



3. ¿Cuál es tu gran temor?

Perder a un ser que amo.



4. ¿Cuál crees que sea el rasgo que más te define?

Soy absolutamente apasionada en todo lo que hago.



5. ¿Cuál consideras tu peor defecto?

Ser muy directa. Sin filtros.



6. ¿Qué o quién es el gran amor de tu vida?

Mi hijo. No existen palabras para definir lo que siento por él.



7. ¿Qué podría sumirte en la más profunda miseria?

Ver sufrir a alguien que amo. Sin embargo, estoy segura de que con amor y fuerza saldríamos juntos adelante ante cualquier situación.



8. ¿Cuál es tu mayor extravagancia?

Llegar de la calle a mi casa y ponerme inmediatamente mi pijama y mi bata-nube.



9. ¿Cuál es el peor defecto que otros pueden tener?

La doble moral.



10. ¿Cuáles son las palabras o frases que utilizas con mayor frecuencia?

“Me cago de sueño”.



11. ¿Cuál ha sido tu mayor logro?

Callar el ruido para poder escucharme y seguir mi intuición.



12. ¿En qué ocasiones mientes?

Cuando quiero dormir.



13. ¿Cuándo y dónde has sido absolutamente feliz?

El día que nació Paulo y cuando decidí regresar al teatro para no dejarlo nunca más. También, cuando Juan Carlos Fisher me convocó para Mamma Mia! Fui feliz en cada una de sus funciones porque eran una fiesta a la vida, la amistad y la libertad.



14. ¿Cuál crees que ha sido tu mayor inversión?

Quererme y ser feliz.



15. ¿Qué objeto personal es el que más valor tiene para ti?

Un corazón de cera. Es una larga y hermosa historia que viví junto a mi tía Claudia.



16. ¿Cuál es tu ocupación favorita?

Actuar en el teatro, escuchar las risas del público y estar junto a mis amigos en escena.



17. ¿Cuál es la cualidad que más admiras en un hombre?

La empatía y la compasión.



18. ¿Cuál es la cualidad que más admiras en una mujer?

Lo mismo, la empatía y compasión.



19. ¿Con qué personaje de la historia es con quien más te identificas?

Aunque no sea un personaje de la historia, me identifico mucho con Miss Piggy.



20. ¿Cómo te gustaría morir?

En paz conmigo misma.



21. Si murieras y se te permitiera volver convertida en otra persona o cosa, ¿cuál crees que sería?

Creo en la reencarnación y sé que voy a volver. Sé que me voy a encontrar con Paulo nuevamente, pero me gustaría que ambos lo supiéramos en la siguiente vida. Sería lindo reconocernos.



22. ¿Cuál es tu lema?

Las cosas no suceden por algo, suceden para algo. Encuentro más aprendizaje y menos drama cuando me hago la pregunta correcta.



23. ¿Qué te disgusta de tu apariencia?

Soy bien piernona.



24. ¿Qué talento especial te gustaría tener?

Bailar ballet y tocar el piano.



25. ¿A qué persona viva admiras?

A mi mamá.



26. ¿Cuál es la cualidad que admiras más en una persona?

Su sabiduría.



27. ¿Cuáles son tus escritores favoritos?

Bryce Echenique y García Márquez.



28. ¿Qué es lo más valioso de tus amigos?

Que me dicen lo que piensan porque me quieren de verdad.



29. ¿Qué persona viva te parece despreciable?

Cualquiera que lastime física o emocionalmente a otro ser vivo.