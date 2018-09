José Carlos Fernández: el goleador peruano que se convirtió en librero de fútbol | FOTOS

Quienes lo han visto alguna vez, jugando con sus hijos por el malecón de la Marina en Miraflores, coinciden: o tiene una pelota o carga un libro. José Carlos Fernández es un delantero peruano picón, de mejor juego aéreo y de un pasado con Alianza Lima que se recuerda -la Copa Libertadores 2010- con intensidad: fue la última gran campaña aliancista en un torneo internacional. Aunque pasó por selecciones de menores y adultas con Autuori, Navarro, Chemo y Markarián, tuvo la mala suerte de encontrarse con dos goleadores notables -Paolo y Pizarro- con quienes siempre fue complicado pelear un puesto. Igual, cuando había que buscar un '9', siempre se hizo zoom en él.



Tras volver de Ecuador y Argentina, fichar por Cristal e ir al Cusco, José Carlos Fernández firmó por Municipal donde consolidó un viejo proyecto que tenía: una librería virtual de fútbol, Lujo 22 (@Lujo_22).



Sobre "El Partido" de Andrés Burgo (Tusquets Editores), Lujo 22 dice: "Si hay un partido que puede tener un libro es justamente este. La mano de Dios, el mejor gol de todos los mundiales, Maradona, las Malvinas". De "Fútbol, llamado a la rebelión", de Fernando Signorini (Corregidor Deportes) que "desde siempre entendí que el deporte era una maravillosa arma cultural para contribuir mediante sus atributos pedagógicos a preparar a las nuevas generaciones". O de "El fútbol, de la mano", de Eduardo Sacheri (Alfaguara) que es "un gol de tiro libre como método para combatir el insomnio".



A Jorge Valdano sus compañeros le miraban raro "porque siempre llegaba a la concentración con un libro". Nueva ocupación para poner en la tarjeta de migraciones: los raros que leemos de fútbol.



Zlatan, como lo llaman en el torneo local, respondió nuestro Test de Proust.



1. ¿Cuál es tu pasatiempo favorito?

Leer.



2. ¿Qué sería, para ti, la felicidad perfecta?

Estar con mis hijos y mi esposa en una isla paradisíaca.



3. ¿Cuál crees que sea el rasgo que más te define?

Ser un luchador.



4. ¿Cuál consideras tu peor defecto?

Ser demasiado picón.



5. ¿Qué podría sumirte en la más profunda miseria?

No tener a mis hijos cerca.



6. ¿Cuál es tu mayor extravagancia?

Coleccionar camisetas.



7. ¿Cuál es el peor defecto que otros pueden tener?

La mentira.



8. ¿Cuáles son las palabras o frases que utilizas con mayor frecuencia?

¡Vamos que se puede!



9. ¿Cuál ha sido tu mayor logro?

Ser futbolista profesional.



10. ¿En qué ocasiones mientes?

Nunca.



11. ¿Cuándo y dónde has sido absolutamente feliz?

Cuando nacieron mis hijos y el día que me casé.



12. ¿Cuál crees que ha sido tu mayor inversión?

Todo lo que haya podido gastar para ser futbolista profesional.



13. ¿Qué objeto personal es el que más valor tiene para ti?

Soy poco de valorar las cosas materiales.



14. ¿Cuál es la cualidad que más admiras en un hombre?

La lucha.



15. ¿Cuál es la cualidad que más admiras en una mujer?

La lealtad.



16. ¿Con qué personaje de la historia es con quien más te identificas?

Napoleón Bonaparte.



17. ¿Cómo te gustaría morir?

Feliz, viendo a mis hijos realizados.



18. Si murieras y se te permitiera volver convertido en otra persona o cosa, ¿cuál crees que sería?

Una pelota de fútbol.



19. ¿Qué talento especial te gustaría tener?

Volver al pasado.



20. ¿Cuáles son tus escritores favoritos?

No tengo uno específico. Leo mucho de fútbol; todo lo que sea relacionado a mi ocupación.



21. ¿Qué persona viva te parece despreciable?

Los violadores, de niños sobre todo.