El test de Proust es un cuestionario creado por el novelista francés Marcel Proust. Se trata de un modelo en el que el entrevistado contesta a un formulario que se asemeja a un test psicológico, cuyas preguntas están diseñadas para revelar su personalidad. Esta semana presentamos a Karina Calmet.

¿Cuál es tu pasatiempo favorito?

Comer algo rico en familia y pasar la tarde conversando con mis seres queridos.

¿Qué sería, para ti, la felicidad perfecta?

Estar segura de que mis hijas, mamá, nieto y familia no tendrán dolor ni sufrimiento.

¿Cuál es el rasgo que más te define?

El orden y la disciplina.

¿Cuál consideras tu peor defecto?

También el orden. ¡Soy muy estricta con eso!

¿Qué podría sumirte en la más profunda miseria?

Ver el maltrato en todas sus formas.

¿Cuál es tu mayor extravagancia?

Vestirme generalmente de negro (creo que es muy elegante), a pesar de que me fascinan los colores vivos.

¿Cuál es el peor defecto que otros pueden tener?

Dañar a otras personas.

¿Cuáles son las frases o palabras que utilizas con mayor frecuencia?

“Oki” y “gracias”.

¿Cuál ha sido tu mayor logro?

Mis dos hijas: Yami y Naelah.

¿En qué ocasiones mientes?

A veces miento cuando me preguntan “¿Cómo estás?” y digo “Bien”, aunque en realidad tengo migraña (sufro de eso).

¿Cuándo y dónde has sido absolutamente feliz?

El 9 de agosto de 1996 y el 26 de setiembre de 1997. Los días en que nacieron mis hijas.

¿Cuál es la cualidad que más admiras en una persona?

El creer en ella misma y en su poder de levantarse a pesar de los problemas. Eso, además, nos define a los peruanos (está en nuestro ADN).

¿Con qué personaje de la historia es con quien más te identificas?

Admiro a muchos personajes de la historia, sobre todo de la peruana, como nuestros héroes Miguel Grau y Francisco Bolognesi. Y, de nuestros héroes contemporáneos, al Comando Chavín de Huántar por su hidalguía, valentía, pundonor y amor a nuestro Perú.

¿Cómo te gustaría morir?

Sin dolor y rodeada de mi familia.

Si murieras y se te permitiera volver convertida en otra persona o cosa, ¿cuál crees que sería?

Pediría volver como una versión de mí misma, pero habiendo aprendido y mejorado.

¿Qué talento especial te gustaría tener?

Sanar animalitos y encontrarles hogar con amor.

¿Cuáles son tus escritores favoritos?

Tengo varios autores que me gustan mucho; sin embargo, hay algunos a los que siempre vuelvo, como Brian Weiss y Eckhart Tolle.

¿Qué persona viva te parece despreciable?

Despreciable es el que maltrata. //