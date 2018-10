Lucho Quequezana: "Escuchar toda la música que puedo es mi mayor inversión".

1. ¿Cuál es tu pasatiempo favorito?

La magia.

2. ¿Qué sería, para ti, la felicidad perfecta?

Tocar hasta el último día de mi vida.

3. ¿Cuál es tu gran temor?

El Parkinson.

4. ¿Cuál crees que sea el rasgo que más te define?

¡Estoy locazo!

5. ¿Cuál consideras tu peor defecto?

Soy muy distraído.

6. ¿Qué o quién es el gran amor de tu vida?

Mis grandes amores son Claudia y Facundo.

7. ¿Qué podría sumirte en la más profunda miseria?

Que me obliguen a tocar algo que no me gusta.

8. ¿Cuál es tu mayor extravagancia?

Contar historias paranormales donde sea. No puedo evitarlo.

9. ¿Cuál es el peor defecto que otros pueden tener?

La envidia.

10. ¿Cuáles son las palabras o frases que utilizas con mayor frecuencia?

¡Somos!

11. ¿Cuál ha sido tu mayor logro?

Vivir de la música.

12. ¿En qué ocasiones mientes?

Cuando estoy tocando un instrumento que está desafinado, pero pongo cara de que está afinado, ja, ja, ja.

13. ¿Cuándo y dónde has sido absolutamente feliz?

Cuando nació Facundo.

14. ¿Cuál crees que ha sido tu mayor inversión?

Escuchar toda la música que puedo es mi mayor inversión.

15. ¿Qué objeto personal es el que más valor tiene para ti?

Mi quenacho roto, con el que sigo tocando desde los doce años.

16. ¿Cuál es tu ocupación favorita?

Componer.

17. ¿Cuál es la cualidad que más admiras en un hombre?

Que no se hacen muchas paltas.

18. ¿Cuál es la cualidad que más admiras en una mujer?

El amor maternal.

19. ¿Con qué personaje de la historia es con quien más te identificas?

Michel de Nostradamus... ja, ja, ja.

20. ¿Cómo te gustaría morir?

Rápido.

21. Si murieras y se te permitiera volver convertido en otra persona o cosa, ¿cuál crees que sería?

Un caballo.

22. ¿Cuál es tu lema?

¡Te lo dije!

23. ¿Qué te disgusta de tu apariencia?

Que no me cierra el pantalón…

24. ¿Qué talento especial te gustaría tener?

Cantar.

25. ¿Qué persona viva te parece despreciable?

Trump.