María José Osorio: “Amo crear, desde frases hasta series de TV”

Este jueves 31 estrena Soltera codiciada, una hilarante historia basada en el famoso blog de María José Osorio. Bruno Ascenzo y Joanna Lombardi dirigen la película.



Reconocidos artistas dan vida al relato. Entre ellos está Gisela Ponce de León, Karina Jordán y Jely Reátegui. Y, como invitado especial, actúa el cantante mexicano Christopher Von Uckermann.

1. ¿Cuál es tu pasatiempo favorito?

Netflix and chill.



2. ¿Qué sería para ti la felicidad perfecta?

Todos los carbohidratos, ninguna de las consecuencias.



3. ¿Cuál es tu gran temor?

Sufro de síndrome del impostor.



4. ¿Cuál crees que sea el rasgo que más te define?

Determinación.



5. ¿Cuál consideras tu peor defecto?

Mi impaciencia.



6. ¿Qué o quién es el gran amor de tu vida?

Sergio y el rocoto relleno de El Bodegón.



7. ¿Qué podría sumirte en la más profunda miseria?

Que nada cambie para las mujeres en este país.



8. ¿Cuál es tu mayor extravagancia?

Escribí una novela erótica para una marca que fue publicada con un seudónimo.



9. ¿Cuál es el peor defecto que otros pueden tener?

El pensar que siempre los demás tienen la culpa de lo que les pasa.



10. ¿Cuáles son las palabras o frases que utilizas con mayor frecuencia?

“Con extra queso por favor”.



11. ¿Cuál ha sido tu mayor logro?

El guión de Soltera Codiciada.



12. ¿En qué ocasiones mientes?

En el Test de Proust.



13. ¿Cuándo y dónde has sido absolutamente feliz?

Mi casa a oscuras, con la foto de mi papá al frente escuchando el mar después de haber grabado la última escena de la película.



14. ¿Cuál crees que ha sido tu mayor inversión?

El haber apostado por mí como escritora y guionista cuando ya tenía otra carrera armada.



15. ¿Qué objeto personal es el que más valor tiene para ti?

El anillo de compromiso que fue de mi mamá y mi abuela.



16. ¿Cuál es tu ocupación favorita?

Crear, desde frases hasta series de televisión.



17. ¿Cuál es la cualidad que más admiras en un hombre?

La empatía, el buen sentido del humor, la curiosidad.



18. ¿Cuál es la cualidad que más admiras en una mujer?

La empatía, el buen sentido del humor, la curiosidad.



19. ¿Con qué personaje de la historia es con quien más te identificas? Con Beyoncé.



20. ¿Cómo te gustaría morir?

Tarde en la vida, rápido y sin joder a nadie.



21. Si murieras y se te permitiera volver convertido en otra persona o cosa, ¿cuál crees que serías?

Mi perro (tiene la mejor vida).



22. ¿Cuál es tu lema?

Ante la duda, haz.



23. ¿Qué te disgusta de tu apariencia?

Si no estoy viendo Instagram, nada.



24. ¿Qué talento especial te gustaría tener?

Tocar piano.



25. ¿A qué persona viva admiras?

Tina Fey.



26. ¿Cuál es la cualidad que admiras más en una persona?

Su capacidad de hacer reír.



27. ¿Cuál es tu héroe de ficción favorito?

El cuenta cuentos.



28. ¿Cuáles son tus escritores favoritos?

En este momento, Amy Sherman-Palladino, Judd Apatow y Laurent Binet.



29. ¿Qué es lo más valioso de tus amigos?

Que me han visto con hambre y todavía me quieren.



30. ¿Qué persona viva te parece despreciable?

Las que completan la frase “todo bien con la igualdad pero…”.