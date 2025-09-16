El test de Proust es un cuestionario creado por el novelista francés Marcel Proust. Se trata de un modelo en el que el entrevistado contesta a un formulario que se asemeja a un test psicológico, cuyas preguntas están diseñadas para revelar su personalidad. Esta semana presentamos a Marisa Minetti.

―¿Cuál es tu pasatiempo favorito?

Actuar, porque me conecta con mi esencia. También entrenar mi cuerpo: pesas, boxeo, pilates. Es mi cable a tierra y mi motor.

―¿Qué sería, para ti, la felicidad perfecta?

Poder vivir de mi arte, rodeada de mi familia y seres queridos, con salud, paz interior y un proyecto propio que inspire a otros.

―¿Cuál es el rasgo que más te define?

La resiliencia. Siempre me reinvento, incluso en las tormentas.

―¿Cuál consideras tu peor defecto?

La exigencia desmedida conmigo misma, que a veces me deja sin aire.

―¿Qué podría sumirte en la más profunda miseria?

La injusticia y la traición.

―¿Cuál es tu mayor extravagancia?

Hablar sola cuando ensayo escenas, sin importar si estoy en un taxi, o caminando por la calle. Vivo en diálogo constante con mis personajes.

―¿Cuál es el peor defecto que otros pueden tener?

La deslealtad.

―¿Cuáles son las frases o palabras que utilizas con mayor frecuencia?

“Vamos con todo”, “dale”, “todo es posible”, “respiro”.

―¿Cuál ha sido tu mayor logro?

Haberme levantado después de mi divorcio, empezar de cero y seguir brillando como actriz y maestra.

―¿En qué ocasiones mientes?

Solo para proteger a alguien o no herir innecesariamente.

―¿Cuándo y dónde has sido absolutamente feliz?

En un escenario, sintiendo la energía del público. Y también en instantes simples, abrazando a mi mamá.

―¿Qué objeto personal es el que más valor tiene para ti?

Una foto familiar que me recuerda de dónde vengo y por qué sigo adelante.

―¿Cuál es la cualidad que más admiras en una persona?

La autenticidad.

―¿Cómo te gustaría morir?

En paz, rodeada de amor, sabiendo que dejé huella.

―¿Qué talento especial te gustaría tener?

Cantar. Poder unir actuación y música en escena.

―¿Qué persona viva te parece despreciable?

Quienes ejercen violencia y poder para destruir a otros. //