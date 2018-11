¿Cuál es el mayor temor del conductor de televisión Daniel Marquina?

1. ¿Cuál es tu pasatiempo favorito?

​Jugar FIFA 19 en PS4.

2. ¿Qué sería para ti la felicidad perfecta?

Mi amor, mi familia y mis amigos pasándola increíble.



3. ¿Cuál es tu gran temor?

La muerte.

4. ¿Cuál crees que sea el rasgo que más te define?

Las ganas de joder siempre.

5. ¿Cuál consideras tu peor defecto?

La procastinación.

6. ¿Qué podría sumirte en la más profunda miseria?

La soledad.



7. ¿Cuál es tu mayor extravagancia?

Los relojes.



8. ¿Cuál es el peor defecto que otros pueden tener?

La hipocresía.



9. ¿Cuáles son las palabras o frases que utilizas con mayor frecuencia?

Me llega al p… y ¿Si?

10. ¿Cuál ha sido tu mayor logro?

Dejarle a mis padres un lugar donde vivir.

11. ¿En qué ocasiones mientes?

De chibolo y por miedo al castigo.



12. ¿Cuándo y dónde has sido absolutamente feliz?

Cuando me casé y cuando mis papás me llevaban a comer a la calle.

13. ¿Cuál crees que ha sido tu mayor inversión?

El depa donde viven mis papás.

14. ¿Qué objeto personal es el que más valor tiene para ti?

Un reloj que me regaló mi esposa.



15. ¿Cuál es tu ocupación favorita?

La radio.



16. ¿Cuál es la cualidad que más admiras en un hombre?

El buen humor.

17. ¿Cuál es la cualidad que más admiras en una mujer?

El coraje.



18. ¿Con qué personaje de la historia es con quien más te identificas?

Cantinflas.

19. ¿Cómo te gustaría morir?

Durmiendo.

20. Si murieras y se te permitiera volver convertido en otra persona o cosa, ¿cuál crees que serías?

Un perro pero en alguno de los que tienen mis papás. Cómo viven esos gozadores.

21. ¿Cuál es tu lema?

Un comunicador debe estar preparado para hacer de todo o te quedas misio.

22. ¿Qué te disgusta de tu apariencia?

Mi ñata de pata de león.



23. ¿Qué talento especial te gustaría tener?

Cantar.



24. ¿A qué persona viva admiras?

Will Ferrell.

25. ¿Qué es lo más valioso de tus amigos?

Que siempre están ahí.



26. ¿Qué persona viva te parece despreciable?

Cipriani.