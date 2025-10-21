El test de Proust es un cuestionario creado por el novelista francés Marcel Proust. Se trata de un modelo en el que el entrevistado contesta a un formulario que se asemeja a un test psicológico, cuyas preguntas están diseñadas para revelar su personalidad. Esta semana presentamos a Miguel Aguirre.

―¿Cuál es tu pasatiempo favorito?

Tomar vino con Vero (mi esposa), mientras escuchamos música todos los viernes por la noche.

―¿Qué sería, para ti, la felicidad perfecta?

La vivo siempre que nos reunimos toda mi familia (papás, hermanas, cuñados, sobrinos) a almorzar, y cada vez más apretados, alrededor de una mesa cualquier día festivo.

―¿Cuál es el rasgo que más te define?

Ser metódico.

―¿Cuál consideras tu peor defecto?

La irascibilidad.

―¿Qué podría sumirte en la más profunda miseria?

Hacia donde creo que se encamina actualmente el Perú: a la total destrucción del Estado de derecho.

―¿Cuál es tu mayor extravagancia?

Querer lavar los platos en cualquier casa a la que me hayan invitado a comer.

―¿Cuál es el peor defecto que otros pueden tener?

Ejercer todo tipo de violencia sobre el que consideran “otro”.

―¿Cuáles son las frases o palabras que utilizas con mayor frecuencia?

Hola, ¿qué tal?

―¿Cuál ha sido tu mayor logro?

Ser artista desde hace más de 30 años.

―¿En qué ocasiones mientes?

Cuando me la quiero dar de bromista.

―¿Cuándo y dónde has sido absolutamente feliz?

Cuando vi a Mikel (mi hijo) por primera vez.

―¿Cuál crees que ha sido tu mayor inversión?

Mi producción artística.

―¿Qué objeto personal es el que más valor tiene para ti?

Mis libros, la boina que heredé de mi abuelo y un reloj que me regaló Vero por mi cumpleaños.

―¿Cuál es la cualidad que más admiras en una persona?

La perspicacia.

―¿Cómo te gustaría morir?

Despidiéndome unx por unx de mis parientes y amigxs.

―Si murieras y se te permitiera volver convertido en otra persona o cosa, ¿cuál crees que sería?

Un pincel.

―¿Qué talento especial te gustaría tener?

Cantar y tocar el bajo al mismo tiempo.

―¿Cuáles son tus escritores favoritos?

Julio Ramón Ribeyro, Albert Camus, W. G. Sebald, Philip Roth y Jonathan Franzen.

―¿Qué persona viva te parece despreciable?

Benjamín Netanyahu. //