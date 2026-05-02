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La comediante venezolana llega a Lima por primera vez para conocer a su público y presentar su show: 'Desquiciada'.
La comediante venezolana llega a Lima por primera vez para conocer a su público y presentar su show: 'Desquiciada'.
/ Thalia Gómez
Por Redacción EC

El test de Proust es un cuestionario creado por el novelista francés Marcel Proust. Se trata de un modelo en el que el entrevistado contesta a un formulario que se asemeja a un test psicológico, cuyas preguntas están diseñadas para revelar su personalidad. Esta semana presentamos Neisser Banout quien llega a Perú el próximo 8 de mayo con ‘Desquiciada’, un show donde convierte su vida personal en risas y que la ha llevado a recorrer América Latina ganándose el corazón no solo de sus compatriotas, sino de todas las personas que van a sus presentaciones.

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