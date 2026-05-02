El test de Proust es un cuestionario creado por el novelista francés Marcel Proust. Se trata de un modelo en el que el entrevistado contesta a un formulario que se asemeja a un test psicológico, cuyas preguntas están diseñadas para revelar su personalidad. Esta semana presentamos Neisser Banout quien llega a Perú el próximo 8 de mayo con ‘Desquiciada’, un show donde convierte su vida personal en risas y que la ha llevado a recorrer América Latina ganándose el corazón no solo de sus compatriotas, sino de todas las personas que van a sus presentaciones.

― ¿Qué sería, para ti, la felicidad perfecta?

Un sold out en mi show de stand-up, grabar el podcast con Jasy y llegar a jugar League of Legends con mis cuatro gatos durmiendo encima.

― ¿Cuál es el rasgo que más te define?

Mi sentido del humor a pesar de las circunstancias.

― ¿Cuál consideras tu peor defecto?

Malcriar en exceso a mis gatos. Ellos mandan en la casa.

― ¿Qué podría sumirte en la más profunda miseria?

Que les pase algo a mis gatos.

― ¿Cuál es tu mayor extravagancia?

Comprar productos súper premium para mis gatos. Viven mejor que yo.

― ¿Cuál es el peor defecto que otros pueden tener?

Que no les gusten los animales o que no se sepan su hora exacta de nacimiento.

― ¿Cuáles son las frases o palabras que utilizas con mayor frecuencia?

“Coquetas y prósperas”, “grilla de contenido” y cualquier término astrológico.

― ¿Cuál ha sido tu mayor logro?

Mis mayores logros son: mi gira de stand-up, el show semanal y entrevistar a Villano Antillano en el podcast.

― ¿En qué ocasiones mientes?

Exagerando historias en la tarima para que el chiste dé más risa, o por lo menos, piadosamente a mi sobrino.

― ¿Cuándo y dónde has sido absolutamente feliz?

En un escenario escuchando al público reír o en casa con mis gatos sanos y tranquilos.

― ¿Cuál crees que ha sido tu mayor inversión?

Mi laptop gamer y todas las cuentas del veterinario de Lola, Manolo, Shiv y Azula.

― ¿Qué objeto personal es el que más valor tiene para ti?

Mi teléfono y mi laptop. Son mi oficina.

― ¿Cuál es la cualidad que más admiras en una persona?

El buen humor y el apoyo incondicional, como el que me da mi hermana menor.

― ¿Con qué personaje de la historia es con quien más te identificas?

Cleopatra, pero con cuatro gatos rescatados.

― ¿Cómo te gustaría morir?

Durmiendo tranquilamente.

― Si murieras y se te permitiera volver convertida en otra persona o cosa, ¿qué crees que serías?

En un gato de casa, pero adoptado por una lesbiana.

― ¿Qué talento especial te gustaría tener?

No frustrarme jamás cuando me toca un mal equipo en League of Legends.

― ¿Cuáles son tus escritores favoritos?

Yo cuando estoy triste.

― ¿Cuál es tu pasatiempo favorito?

Rankear en el LoL y sacarle la carta astral a mis familiares y amigos.

― ¿Qué persona viva te parece despreciable?

TQuien maltrata animales y los clientes que quieren pagar con “visibilidad”.