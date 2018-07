Norma Martínez: “Tengo una gran habilidad para burlarme de mí misma”

Después de una temporada alejada de la actuación, Norma Martínez regresa al teatro para estrenar Solo Cosas Geniales, su primer unipersonal. Codirigida junto con Lucho Tuesta, la comedia gira en torno a la depresión y va desde el 5 de julio en el teatro Ricardo Blume.

1. ¿Cuál es tu pasatiempo favorito?

Fantasear, leer y caminar.



2. ¿Qué sería, para ti, la felicidad perfecta?

Desayunar en la cama al lado de mi amor todos los días.



3. ¿Cuál es tu gran temor?

Perder la ilusión y la curiosidad.



4. ¿Cuál crees que sea el rasgo que más te define?

La habilidad de burlarme de mí misma.



5. ¿Cuál consideras tu peor defecto?

Me puedo poner chuncha de pronto y sin previo aviso.



6. ¿Qué o quién es el gran amor de tu vida?

El teatro.



7. ¿Qué podría sumirte en la más profunda miseria?

Vivir con miedo.



8. ¿Cuál es tu mayor extravagancia?

Ir en moto usando un casco rosado.



9. ¿Cuál es el peor defecto que otros pueden tener?

No escuchar.



10. ¿Cuáles son las palabras o frases que utilizas con mayor frecuencia?

“Cuando lleguemos a ese puente, lo cruzamos”.



11. ¿Cuál ha sido tu mayor logro?

Vivir de lo que me gusta hacer.



12. ¿En qué ocasiones mientes?

Cuando no hace daño.



13. ¿Cuándo y dónde has sido absolutamente feliz?

Hace poco, una mañana en un hotel de Berlín.



14. ¿Cuál crees que ha sido tu mayor inversión?

Cultivarme como persona.



15. ¿Qué objeto personal es el que más valor tiene para ti?

Mi pasaporte.



16. ¿Cuál es tu ocupación favorita?

Actuar y dirigir.



17. ¿Qué cualidades admiras en un hombre?

La integridad, la sencillez y el sentido del humor.



18. ¿Qué cualidades más admiras en una mujer?

Lo mismo: la integridad, la sencillez y el sentido del humor.



19. ¿Cómo te gustaría morir?

Sin darme cuenta.



20. Si murieras y se te permitiera volver convertida en otra persona o cosa, ¿cuál crees que sería?

Una directora de orquesta.



21. ¿Cuál es tu lema?

Respira.



22. ¿Qué te disgusta de tu apariencia?

Unas veces, todo; otras veces, nada.



23. ¿Qué talento especial te gustaría tener?

Improvisar rap o cantar como Ella Fitzgerald.



24. ¿Cuál es tu héroe de ficción favorito?

Orlando, de Virginia Woolf.



25. ¿Qué es lo más valioso de tus amigos?

Que perdonan mis ausencias.



26. ¿Qué persona viva te parece despreciable?

Trump.



EL DATO

El Test de Proust es una de las secciones más representativas de la revista Somos. Creado por el novelista Marcel Proust, el cuestionario proponía que era posible conocer a profundidad a alguien a través de preguntas sencillas.



