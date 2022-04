La actriz y directora Norma Martínez se presenta en estos días en la reposición de “Solo cosas geniales”, en el Teatro Británico (al aire libre).

- La felicidad perfecta para mí sería tener tiempo para leer al mismo ritmo del que compro libros.

- La felicidad absoluta: pasar horas en el sofá, comenzando y terminando lecturas de un tirón.

- El rasgo que más me define es la capacidad para reírme de todo, empezando por mí y apelando casi siempre a un humor que no siempre se comprende (pero eso cada vez me importa menos).

- Mi mayor extravagancia es no seguir más tendencia que mi impulso, ni otra orden que mi gusto, ni bailar al son de la mayoría.

- Extravagancia material: usar un casco dorado cuando salgo en moto.

- El amor de mi vida es un animal grande al que se le sale el corazón del pecho cada vez que lo miro.

- Un amor platónico: Lewis Hamilton, siete veces campeón mundial de Fórmula 1.

- Recuerdo cuando recogimos a una perra de la calle y le pusimos de nombre Risas, porque no tenía dientes. Yo tenía 6 o 7 años. Fue nuestra adorada mascota durante algún tiempo, hasta el día en que mi papá y yo la llevamos al veterinario para ponerla a dormir, por culpa de un cáncer.

- Me identifico con personajes de ficción. En primer lugar con Orlando, de Virginia Woolf, que persigue a través de los siglos ser un poeta, ser un verdadero artista.

- Mi mayor logro ha sido crear Animalien, junto a Fiorella Pennano. Es una aventura, una apuesta por descentralizar la cultura en el país, y una fuente de aprendizaje y diversión constante.

- Lo primero que viene a mi mente: me gustaría poder componer, interpretar y producir un disco fascinante, como Motomami, de Rosalía. Siento que coincidimos en las formas de aproximarnos a los procesos creativos al hacer uso de muchas referencias, experiencias o insumos.

- Me marcó la vida mi profesora de cuarto grado, la miss Rosita, cuando me regaló Rosinha mi canoa, de José Mauro de Vasconcelos. Con ello me enseñó que la lectura es placer y también tabla de salvación en los tiempos más oscuros.

Norma Martínez en ‘Solo cosas geniales’

- Mi placer culposo es mi afición a las series de True Crime y las ciabattas calientes con mantequilla y aceitunas negras.

- El mejor plan de sábado por la noche depende del mood, de la época del año, de si estoy o no en temporada de teatro, pero casi siempre acaba siendo que vengan los amigos a casa a tomar una cerveza.

- En pandemia aprendí a hacer sudado de pescado, conocí a Wim Hof y sus técnicas de respiración, que practico a diario; y aprendí a iluminar, encuadrar, grabar, elegir y enviar mis presentaciones para Sucedió en el Perú, trabajando sola desde casa.

- Tengo el privilegio de hacer un espectáculo –Solo cosas geniales– que habla de salud mental desde una perspectiva frontal, honesta y realista, sin perder el sentido del humor. ¡Eso es sin duda una cosa genial! //