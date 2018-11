Pamela Rodríguez y sus respuestas para el Test de Proust

1. ¿Cuál es tu pasatiempo favorito?

Hacer música, escribir y compartir por Instagram cosas que me liberen.



2. ¿Qué sería para ti la felicidad perfecta?

Que se entienda la felicidad en términos más humanos. Más imperfecta y menos artificial.



3. ¿Cuál es tu gran temor?

Quedarme sin voz (y no me refiero a la que canta).



4. ¿Cuál crees que sea el rasgo que más te define?

La alegría.



5. ¿Cuál consideras tu peor defecto?

A veces actúo por impulso, sin darme la oportunidad de reflexionar.



6. ¿Qué o quién es el gran amor de tu vida?

Son: Luana y Lila.



7.¿Qué podría sumirte en la más profunda miseria?

Creo que nada nos puede sumir en miserias profundas. ¡Se puede salir de TODO antes de llegar allí!



8. ¿Cuál es tu mayor extravagancia?

Uy, ¿por dónde empiezo? ¿Que me cambio de pijama cinco veces por noche?



9. ¿Cuál es el peor defecto que otros pueden tener?

Tener la mente cerrada, creer que el mundo solo es como lo pueden entender.



10. ¿Cuáles son las palabras o frases que utilizas con mayor frecuencia?

‘Tiene lo suyo’... ¡Es que le encuentro ‘lo suyo’ a casi todo!



11. ¿Cuál ha sido tu mayor logro?

Haberme podido levantar con entusiasmo, derrota tras derrota. Y no han sido pocas en 35 años.



12. ¿En qué ocasiones mientes?

Para hacer travesuras.



13. ¿Cuándo y dónde has sido absolutamente feliz?

En el momento en que nacieron mis hijas sentí una felicidad indescriptible.



14. ¿Cuál crees que ha sido tu mayor inversión?

¡La terapia!



15. ¿Qué objeto personal es el que más valor tiene para ti?

El piano que me dejó de herencia mi bisabuela vidente. Dijo que lo iba a necesitar.



16. ¿Cuál es tu ocupación favorita?

No estar desocupada.



17. ¿Cuál es la cualidad que más admiras en un hombre?

La sensibilidad, la inteligencia y el sentido del humor.



18. ¿Cuál es la cualidad que más admiras en una mujer?

La sensibilidad, la inteligencia y el sentido del humor.



19. ¿Con qué personaje de la historia es con quien más te identificas?

Con Ilaria Gold, por su libertad y su pasión por la vida.



20. ¿Cómo te gustaría morir?

Me encantaría morirme de risa, con el pelo de colores y de muy vieja.



21. Si murieras y se te permitiera volver convertido en otra persona o cosa, ¿cuál crees que serías?

¿Regresar? ¿Al planeta tierra? ¿Puedo irme a otro sitio?



22. ¿Cuál es tu lema?

Como dice mi canción Mantra: “no necesito ser perfecta para sentirme extraordinaria”.



23. ¿Qué te disgusta de tu apariencia?

Dejémonos de hablar del físico, ¡por favor!



24. ¿Qué talento especial te gustaría tener?

Ser hechicera.



25. ¿A qué persona viva admiras?

A todas las que se sienten libres de ser quienes son.



26. ¿Qué persona viva te parece despreciable?

La lista es larga...