El test de Proust es un cuestionario creado por el novelista francés Marcel Proust. Se trata de un modelo en el que el entrevistado contesta a un formulario que se asemeja a un test psicológico, cuyas preguntas están diseñadas para revelar su personalidad. Esta semana presentamos a Paulina Bazán.

―¿Cuál es tu pasatiempo favorito?

Newsletter exclusivo para suscriptores Juan Carlos Fangacio presenta en exclusiva lo que traerá nuestro suplemento sabatino, cada viernes.

Bailar. Y uno más pretencioso: practicar telas aéreas.

―¿Qué sería, para ti, la felicidad perfecta?

Poder siempre vivir de lo que amo. Idealmente, viajando por el mundo.

―¿Cuál es el rasgo que más te define?

Creo que mi sensibilidad.

―¿Cuál consideras tu peor defecto?

Me cuesta la puntualidad. Pero estoy en eso.

―¿Qué podría sumirte en la más profunda miseria?

Quedarme sola.

―¿Cuál es tu mayor extravagancia?

Tengo una obsesión con el color rosado y con Hello Kitty.

―¿Cuál es el peor defecto que otros pueden tener?

La falta de empatía.

―¿Cuáles son las frases o palabras que utilizas con mayor frecuencia?

“¿Qué sale?”.

―¿Cuál ha sido tu mayor logro?

Aportar económicamente en casa desde chica. También, protagonizar una película como la que grabé en mayo.

―¿En qué ocasiones mientes?

Cuando me preguntan si es normal dormir pocas horas. Digo que sí, pero no es cierto.

―¿Cuándo y dónde has sido absolutamente feliz?

Hace poco, en el camerino de la obra en la que estaba. Venía de un ‘full day’ de grabación de una peli. Me detuve un ratito mientras me ponía el vestuario y me di cuenta de lo mucho que tenía, de las cosas que estaba logrando con mi carrera.

―¿Cuál crees que ha sido tu mayor inversión?

Mi educación.

―¿Qué objeto personal es el que más valor tiene para ti?

Me da pena admitirlo, pero mi celular.

―¿Cuál es la cualidad que más admiras en una persona?

La amabilidad.

―¿Con qué personaje de la historia te identificas?

Con Micaela Bastidas, una reina. Isabel Allende también me gusta mucho.

―¿Cómo te gustaría morir?

Durmiendo, acompañada.

―Si murieras y se te permitiera volver convertida en otra persona o cosa, ¿qué crees que sería?

Alguna otra jovencita revoltosa de algún país latinoamericano.

―¿Qué talento especial te gustaría tener?

La gimnasia.

―¿Qué persona viva te parece despreciable?

Dina Boluarte. //