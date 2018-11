1. ¿Cuál es tu pasatiempo favorito?

Salir a caminar con mi novia y, a veces, con mis gatos.



2. ¿Qué sería, para ti, la felicidad perfecta?

Seguir haciendo lo que hago por muchos años más.



3. ¿Cuál es tu gran temor?

Alejar a mis seres queridos.



4. ¿Cuál crees que sea el rasgo que más te define?

La positividad.



5. ¿Cuál consideras tu peor defecto?

El ser terco.



6. ¿Qué o quién es el gran amor de tu vida?

Crear. Sea lo que sea. Me encanta crear.



7. ¿Qué podría sumirte en la más profunda miseria?

Darme cuenta de que desperdicié los mejores años de mi vida.



8. ¿Cuál es tu mayor extravagancia?

La casa de mis gatos.



9. ¿Cuál es el peor defecto que otros pueden tener?

La deshonestidad.



10. ¿Cuáles son las palabras o frases que utilizas con mayor frecuencia?

“Básicamente¨.



11. ¿Cuál ha sido tu mayor logro?

Convertir mis sueños en mi trabajo.



12. ¿En qué ocasiones mientes?

Cuando digo que mañana iré al gym.



13. ¿Cuándo y dónde has sido absolutamente feliz?

En Hawái.



14. ¿Cuál crees que ha sido tu mayor inversión?

Mi primera cámara.



15. ¿Qué objeto personal es el que más valor tiene para ti?

La foto de mi novia cuando estoy lejos de casa.



16. ¿Cuál es tu ocupación favorita?

Ver Netflix.



17. ¿Cuál es la cualidad que más admiras en un hombre?

La humildad.



18. ¿Cuál es la cualidad que más admiras en una mujer?

La ambición.



19. ¿Cuál es tu lema?

Sigue tus sueños y trabaja hasta que tus ídolos sean tus colegas.



20. ¿Qué te disgusta de tu apariencia?

Soy feliz como soy.



21. ¿Qué talento especial te gustaría tener?

No tener tanto sueño al despertar temprano. Que alguien me dé ese superpoder, por favor.



22. ¿A qué persona viva admiras?

A mi madre.



23. ¿Cuál es tu héroe de ficción favorito?

Sherlock Holmes.



24. ¿Cuáles son tus escritores favoritos?

John Green.



25. ¿Qué es lo más valioso de tus amigos?

Que nunca les ha interesado la parte pública de mi vida. Para ellos sigo siendo el mismo Germán de siempre.