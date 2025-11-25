El test de Proust es un cuestionario creado por el novelista francés Marcel Proust. Se trata de un modelo en el que el entrevistado contesta a un formulario que se asemeja a un test psicológico, cuyas preguntas están diseñadas para revelar su personalidad. Esta semana presentamos a Rosie Schottland.

―¿Cuál es tu pasatiempo favorito?

Hacer pan en casa.

―¿Qué sería, para ti, la felicidad perfecta?

Ver a mis hijos felices.

―¿Cuál es el rasgo que más te define?

La perseverancia, porque doy todo de mí para conseguir lo que me propongo.

―¿Cuál consideras tu peor defecto?

Ser absolutamente confiada, lo cual me ha causado grandes desengaños.

―¿Qué podría sumirte en la más profunda miseria?

Ser discriminada por ser quien soy.

―¿Cuál es tu mayor extravagancia?

Escuchar todas las versiones posibles de “Feeling Good”, de Anthony Newley y Leslie Bricusse.

―¿Cuál es el peor defecto que otros pueden tener?

La intolerancia, la discriminación y la indiferencia.

―¿Cuáles son las frases o palabras que utilizas con mayor frecuencia?

“Estira el pie”, “quiero mi café”.

―¿Cuál ha sido tu mayor logro?

Tener la escuela de ballet, aunque aún falta mucho por hacer.

―¿En qué ocasiones mientes?

Nunca miento, porque la verdad es la mejor mentira.

―¿Cuándo y dónde has sido absolutamente feliz?

En muchos lugares, cuando me siento totalmente en paz.

―¿Cuál crees que ha sido tu mayor inversión?

El tiempo que les he dedicado a mis hijos.

―¿Qué objeto personal es el que más valor tiene para ti?

Mi aro de matrimonio.

―¿Cuál es la cualidad que más admiras en una persona?

Su lealtad.

―¿Con qué personaje de la historia es con quien más te identificas?

Con Golda Meir, por su determinación, liderazgo y compromiso con sus ideales.

―¿Cómo te gustaría morir?

A mi cita con la muerte quisiera llegar tarde, enamorada y con una copa de vino rosado en la mano.

―Si murieras y se te permitiera volver convertida en otra persona o cosa, ¿qué crees que serías?

Un águila, por la libertad absoluta que representa y por tener una óptica del mundo desde otro ángulo.

―¿Qué talento especial te gustaría tener?

Poder sacarle al día 25 horas.

―¿Cuáles son tus escritores favoritos?

Walt Whitman y Noah Gordon.

―¿Qué persona viva te parece despreciable?

Aquellos que esclavizan a la gente. //