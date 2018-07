Sandra Rodríguez, Ex Voleibolista Sandra Rodríguez: “Creo que Francia ganará este Mundial” | VIDEO Si bien el vóley es la mayor pasión de Sandra Rodríguez, no es ajena a la fiebre mundialista que se vive en el país. Por ello, no duda en ponerse la número ‘9’ en la espalda y responder a nuestro test.

La comentarista deportiva y ex seleccionada de voley no es ajena a la fiebre mundialista. (Foto: Anthony Niño)