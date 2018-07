Sergio Galliani: “Si quieres ser feliz tienes que correr riesgos”

Reconocido no solo por su actuación en el teatro, Sergio Galliani también destaca en la conducción de radio y televisión. Ahora, el artista se aventura en el mundo literario con "Los recuerdos de mi casa muerta", su primera novel.



La obra recoge los primeros pasos de su vida, triunfos y desencuentros. Recordando a quienes lo acompañaron desde el principio, Galliani describe sus años en Barranco, lugar donde nació; sus experiencias en el Colegio Militar Leoncio Prado; y su ascenso en la actuación. Sin dejar atrás acontecimientos como el nacimiento de Nicolás, su primer hijo.



“Los recuerdos de mi casa muerta” se presentará en la Feria Internacional del Libro de Lima el domingo 29 de julio a las 6 de la tarde, en la Sala José María Arguedas, ubicada en el Parque de los Próceres.

1. ¿Cuál es tu pasatiempo favorito?

Viajar y hacer deporte.



2. ¿Qué sería para ti la felicidad perfecta?

Vivir la vida sin preocupaciones y sabiendo que todos mis seres queridos son felices. Además de tener una cuenta en el banco que no se acabe nunca.



3. ¿Cuál es tu gran temor?

Que la muerte me agarré de improviso.



4. ¿Cuál crees que sea el rasgo que más te define?

Apasionado, creativo, inquieto e impulsivo.



5. ¿Cuál consideras tu peor defecto?

Vehemente.



6. ¿Qué o quién es el gran amor de tu vida?

Mi familia.



7. ¿Qué podría sumirte en la más profunda miseria?

El dolor de un ser querido.



8. ¿Cuál es tu mayor extravagancia?

Hacer cosas únicas. Subir el Everest o tener un récord Guinness.



9. ¿Cuál es el peor defecto que otros pueden tener?

La conveniencia y la dependencia.



10. ¿Cuáles son las palabras o frases que utilizas con mayor frecuencia?

“¡Vamos con todo!”, “Estuve pensando…” y “Se me se me ha ocurrido algo”.



11. ¿Cuál ha sido tu mayor logro?

Vivir de lo que me gusta.



12. ¿En qué ocasiones mientes?

Cuando llego tarde a algún lado.



13. ¿Cuándo y dónde has sido absolutamente feliz?

Soy feliz…



14. ¿Cuál crees que ha sido tu mayor inversión?

Mi aprendizaje y mis viajes.



15. ¿Qué objeto personal es el que más valor tiene para ti?

Mis artículos deportivos y mis cámaras de vídeo.



16. ¿Cuál es tu ocupación favorita?

Viajar, hacer deporte, tocar en los conciertos y vivir.



17. ¿Cuál es la cualidad que más admiras en un hombre?

Su amistad y lealtad.



18. ¿Cuál es la cualidad que más admiras en una mujer?

Su independencia.



19. ¿Cómo te gustaría morir?

Durmiendo.



20. Si murieras y se te permitiera volver convertido en otra persona o cosa, ¿cuál crees que serías?

Un ave.



21. ¿Cuál es tu lema?

Si quieres ser feliz tienes que correr riesgos.



22. ¿Qué te disgusta de tu apariencia?

Nada.



23. ¿Qué talento especial te gustaría tener?

Poder volar.



24. ¿A qué persona viva admiras?

A nadie.



25. ¿Cuál es la cualidad que admiras más en una persona?

Sinceridad.



26. ¿Cuál es tu héroe de ficción favorito?

Ninguno en especial.



27. ¿Cuáles son tus escritores favoritos?

Gabriel García Márquez, Javier Heraud, Milán Kundera y Pablo Neruda.



28. ¿Qué es lo más valioso de tus amigos?

Cuando me llaman para preguntar cómo estoy.



29. ¿Qué persona viva te parece despreciable?

Muchas. Ahora más que nunca, muchas.



El Test de Proust es una de las secciones más representativas de la revista Somos. Creado por el novelista Marcel Proust, el cuestionario proponía que era posible conocer a profundidad a alguien a través de preguntas sencillas.

