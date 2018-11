¿Cuál ha sido el mayor logro de Enrique Fernández Chacón?

1. ¿Cuál es su pasatiempo favorito?

La música y el teatro. Aderezado con largas conversas.



2. ¿Qué sería para usted la felicidad perfecta?

Desterrar el hambre y la miseria mundial, y en eso estoy.



3. ¿Cuál es su gran temor?

De niño me metieron muchos miedos. A mi edad no temo a nada, ni a la traición tan frecuente en la política contemporánea.



4. ¿Cuál cree que sea el rasgo que más lo define?

Consecuencia, perseverancia y honestidad.



5. ¿Cuál considera que es su peor defecto?

Tragarme estupideces y a veces, no mandar al diablo a quien se lo merece.



6. ¿Qué podría sumirlo en la más profundo miseria?

Ver un abuso y no poder hacer nada o muy poco contra él.



7. ¿Cuál es su mayor extravagancia?

Para mí, sentarme a ver un río amazónico, ponerme a pescar, cuando atrapo un pez después de larga porfía y lo suelto regresándolo al río, ante la protesta e incomprensión de los que están pescando conmigo. Cuando hice eso, me dijeron “qué extravagante eres”. Quizá sea una extravagancia, pero me sentí feliz.



8. ¿Cuál es el peor defecto que otros pueden tener?

La ignorancia política y sentirse feliz de serlo.



9. ¿Cuáles son las palabras o frases que utiliza con mayor frecuencia?

Escúchame… por ejemplo… súmense a la lucha.



10. ¿Cuál ha sido su mayor logro?

Ser un político al servicio de los trabajadores y los pobres me hace feliz.



11. ¿En qué ocasiones miente?

Cuando me puede sacar de un apuro, pero a las personas que amo y quiero representar, nunca les miento.



12. ¿Cuándo y dónde ha sido absolutamente feliz?

En muchas ocasiones. Cuando se gana una lucha, cuando se está con la familia, mis hijos, mis nietos, con los humanos que amo, mis amigos del barrio o de las fábricas donde trabaje.



13. ¿Cuál cree que ha sido su mayor inversión?

Todos los años, meses, semanas, días, minutos y segundos que dedico a la política. He invertido 58 años de mi vida, me ha costado bastante dinero y me dio felicidad. Rentabilidad económica nunca. Nunca viví del partido, nunca cobré por una asesoría, por formar un sindicato y dar una conferencia.



14. ¿Qué objeto personal es el que más valor tiene para usted?

Sin computadora y señal de Internet, la vida moderna no tiene sentido.



15. ¿Cuál es su ocupación favorita?

La política, tarde maña y noche.



16. ¿Cuál es la cualidad que más admira en un hombre?

La lealtad y si con hechos demuestra que hace con otros lo que el reclama para él. Que ame la vida y a los humanos por encima de todas las cosas.



17. ¿Cuál es la cualidad que más admira en una mujer?

Lo mismo que quiero para el hombre, en eso no hago diferencias de sexo.



18. ¿Con qué personaje de la historia es con quien más se identifica?

Con León Trotsky, recomiendo que lean su autobiografía (MI VIDA) y de seguro se sumarán a mi identificación.



19. ¿Cómo le gustaría morir?

Amo en amplitud la vida en todas sus manifestaciones, aunque privilegio la humana. No me gusta la muerte. La detesto y la odio porque me va a ganar la pelea. Pero cuando esto ocurra, le sacaré la lengua y le diré “me has ganado, pero que bien la viví”.



20. Si muriera y se le permitiera volver convertido en otra persona o cosa, ¿cuál cree que sería?

Escogería ser árbol para seguir dando sombra o cupido para promover el amor de la forma que sea, pero que sea amor.



21. ¿Cuál es su lema?

La humanidad, la vida, la justicia social por delante. Lo demás viene después.



22. ¿Qué le disgusta de su apariencia?

Nada, todo es mío. Disfruto mucho la vida.



23. ¿Qué talento especial le gustaría tener?

Quisiera tener el poder que atribuyen a los dioses para acabar de un plumazo con tanta miseria, explotación y ordenar desde el cielo, ámense los unos a los otros o lo mando a vivir a la tierra gobernada por dictadores y neoliberales.



24. ¿A qué persona viva admira?

A Hugo Blanco Galdós, mi amigo de toda la vida. Por su honestidad y perseverancia en busca de justicia humana y ecológica.



25. ¿Qué es lo más valioso de sus amigos?

Los quiero a todos con virtudes y defectos, más a los segundos, porque necesitan más cariño y comprensión.



26. ¿Qué persona viva le parece despreciable?

Es la pregunta más incómoda, hay tantos que no sé por cual decidirme. Si digo García, dejo libre a los Fujimori, a Toledo, PPK, Humala, Castañeda y un largo Etc. Siento lástima por ellos. Pobrecitos, todo lo que tienen que hacer para “vivir” mejor y nunca lo logran.