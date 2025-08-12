El test de Proust es un cuestionario creado por el novelista francés Marcel Proust. Se trata de un modelo en el que el entrevistado contesta a un formulario que se asemeja a un test psicológico, cuyas preguntas están diseñadas para revelar su personalidad. Esta semana presentamos a Stefano Salvini.

¿Cuál es tu pasatiempo favorito?

Newsletter exclusivo para suscriptores Nora Sugobono presenta en exclusiva lo que traerá nuestro suplemento sabatino, cada viernes.

Leer. Desde chico me encantaba la saga de Harry Potter.

¿Qué sería, para ti, la felicidad perfecta?

Vivir en paz: tener tranquilidad mental, estabilidad emocional y relaciones sanas. Sentirme en equilibrio conmigo mismo y con el entorno.

¿Cuál es el rasgo que más te define?

Me encantaría saberlo, creo que cada persona tiene algo único que la hace especial.

¿Cuál consideras tu peor defecto?

Mi ego cuando se me escapa de las manos. Trato de mantenerlo a raya.

¿Qué podría sumirte en la más profunda miseria?

No tener trabajo. No solo por la falta de ingresos, sino por la pérdida de propósito, rutina y dignidad que muchas veces conlleva.

¿Cuál es el peor defecto que otros pueden tener?

La falta de empatía. Cuando alguien es incapaz de ponerse en el lugar del otro, se vuelve frío, indiferente y, algunas veces, hiriente sin darse cuenta.

¿Cuáles son las frases o palabras que utilizas con mayor frecuencia?

Hola y chau.

¿Cuál ha sido tu mayor logro?

Hacer teatro en una compañía como Éxodo Teatro. Fue una experiencia que me retó, me formó y me hizo crecer tanto personal como artísticamente.

¿En qué ocasiones mientes?

Cuando no respeto o amo a la persona.

¿Cuál crees que ha sido tu mayor inversión?

Hablando en términos de tiempo, definitivamente la dedicación que le doy a construir mis personajes. Es un proceso intenso que implica estudio, ensayo, observación y entrega emocional.

¿Qué objeto personal es el que más valor tiene para ti?

Mi peluche de niño.

¿Cuál es la cualidad que más admiras en una persona?

La empatía. Me parece esencial para construir relaciones sanas y para entender al otro sin juzgar.

¿Cómo te gustaría morir?

La verdad, no me gustaría morir. Pero esta pregunta me hace pensar en lo importante que es vivir con intención, porque el final llega para todos.

Si murieras y se te permitiera volver convertido en otra persona o cosa, ¿cuál crees que sería?

No me permitiría volver. Creo que la vida es única y hay que vivirla a fondo, sin esperar una segunda oportunidad.

¿Qué talento especial te gustaría tener?

Respirar bajo el agua.

¿Cuáles son tus escritores favoritos?

J. K. Rowling.

¿Qué persona viva te parece despreciable?

No quiero cerrar este lindo test con esa respuesta. Es mejor enfocarnos en lo bueno que podamos encontrar en los demás. //