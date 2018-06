Talía Azcárate: “Quisiera sacarme el clavo de jugar un Mundial”

1. ¿Cuál es tu pasatiempo favorito?

Jugar fútbol.



2. ¿Qué sería para ti la felicidad perfecta?

Hoy por hoy, soy muy feliz.



3. ¿Cuál es tu gran temor?

Perder a la gente que quiero.



4. ¿Cuál crees que sea el rasgo que más te define?

Ser apasionada en lo que hago.



5. ¿Cuál consideras tu peor defecto?

Ser muy volada.



6. ¿Qué o quién es el gran amor de tu vida?

Mi familia y mi novio.



7. ¿Qué podría sumirte en la más profunda miseria?

Perderlos o que algo les pase.



8. ¿Cuál es tu mayor extravagancia?

Mi pijama de unicornio.



9. ¿Cuál es el peor defecto que otros pueden tener?

La traición y ser hiriente.



10. ¿Cuáles son las palabras o frases que utilizas con mayor frecuencia?

“Pinturita exquisssssita”.



11. ¿Cuál ha sido tu mayor logro?

Vivir de algo que disfruto muchísimo.



12. ¿En qué ocasiones mientes?

Para no hacerle daño a la gente, prefiero siempre ser frontal de todas formas.



13. ¿Cuándo y dónde has sido absolutamente feliz?

Cuando Perú clasificó al mundial y en mis vacaciones del año pasado en un crucero.



14. ¿Cuál crees que ha sido tu mayor inversión?

Comprarme un departamento.



15. ¿Qué objeto personal es el que más valor tiene para ti?

La pulserita roja que tengo en la muñeca izquierda, no me la quito por nada.



16. ¿Cuál es tu ocupación favorita?

Mi trabajo, estar tan vinculada al fútbol en mi día a día.



17. ¿Cuál es la cualidad que más admiras en un hombre?

La lealtad, respeto y que a pesar de estar molesto no sea hiriente.



18. ¿Cuál es la cualidad que más admiras en una mujer?

La fortaleza.



19. ¿Con qué personaje de la historia es con quien más te identificas?

Con ninguno en especial, cada uno va escribiendo su propia historia.



20. ¿Cómo te gustaría morir?

Dormida.



21. Si murieras y se te permitiera volver convertido en otra persona o cosa, ¿cuál crees que serías?

Otra vez, ser futbolista profesional para sacarme el clavo de jugar un mundial.



22. ¿Cuál es tu lema?

Seamos siempre la mejor versión de uno mismo.



23. ¿Qué te disgusta de tu apariencia?

Estoy bastante conforme conmigo misma.



24. ¿Qué talento especial te gustaría tener?

Cantar.



25. ¿A qué persona viva admiras?

A mi papá y mi mamá, son mi mejor referente.



26. ¿Cuál es la cualidad que admiras más en una persona?

Admiro la gente que disfruta de lo que tiene, sin quejas. A los que no se hacen problema por cualquier cosa, la vida es más simple de lo que uno cree.



27. ¿Cuál es tu héroe de ficción favorito?

Spiderman.



28. ¿Cuáles son tus escritores favoritos?

Soy muy versátil en ese sentido, porque leo de fútbol y marketing.



29. ¿Qué es lo más valioso de tus amigos?

Su amistad.



30. ¿Qué persona viva te parece despreciable?

Los violadores.



EL DATO



El Test de Proust es una de las secciones más representativas de la revista Somos. Creado por el novelista Marcel Proust, el cuestionario proponía que era posible conocer a profundidad a alguien a través de preguntas sencillas.