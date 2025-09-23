El test de Proust es un cuestionario creado por el novelista francés Marcel Proust. Se trata de un modelo en el que el entrevistado contesta a un formulario que se asemeja a un test psicológico, cuyas preguntas están diseñadas para revelar su personalidad. Esta semana presentamos a Tania Libertad.

―¿Cuál es tu pasatiempo favorito?

Ver noticias en la televisión, en las redes y cocinar comida peruana.

―¿Qué sería, para ti, la felicidad perfecta?

No creo en la felicidad permanente. Actualmente, estoy muy a gusto.

―¿Cuál es el rasgo que más te define?

Soy ‘multitask’y trato de hacerlo todo bien.

―¿Cuál consideras tu peor defecto?

Soy muy controladora y no sé delegar.

―¿Qué podría sumirte en la más profunda miseria?

La falta de futuro para mi familia, para la humanidad.

―¿Cuál es tu mayor extravagancia?

Nunca he sido extravagante, eso se lo dejo a los exhibicionistas.

―¿Cuál es el peor defecto que otros pueden tener?

Que sean odiadores o discriminadores.

―¿Cuáles son las frases o palabras que utilizas con mayor frecuencia?

“Te quiero mucho”, “te abrazo”.

―¿Cuál ha sido tu mayor logro?

Tener una larga carrera artística y ser una mujer independiente, incluso de los medios que rodean mi actividad.

―¿En qué ocasiones mientes?

Cuando no quiero salir de mi casa, me invento todo.

―¿Cuándo y dónde has sido absolutamente feliz?

Muchas veces, no importa dónde, solo disfruto de buenos momentos.

―¿Cuál crees que ha sido tu mayor inversión?

Mi honestidad; siempre me ha dado buenos resultados.

―¿Qué objeto personal es el que más valor tiene para ti?

Todo lo que me sea útil.

―¿Cuál es la cualidad que más admiras en un hombre?

La lealtad, la generosidad, la cultura, el sentido del humor.

―¿Cuál es la cualidad que más admiras en una mujer?

Las mismas.

―¿Con qué personaje de la historia te identificas?

Con Nelson Mandela.

―¿Cómo te gustaría morir?

En paz.

―Si murieras y se te permitiera volver convertida en otra persona o cosa, ¿cuál crees que sería?

Yo misma; con mi actual experiencia, pero con menos edad. Sería muy disfrutable.

―¿Qué talento especial te gustaría tener?

Me gustaría poder hablar varios idiomas.

―¿Qué persona viva te parece despreciable?

Paso. //