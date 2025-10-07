El test de Proust es un cuestionario creado por el novelista francés Marcel Proust. Se trata de un modelo en el que el entrevistado contesta a un formulario que se asemeja a un test psicológico, cuyas preguntas están diseñadas para revelar su personalidad. Esta semana presentamos a Víctor Acurio.

―¿Cuál es tu pasatiempo favorito?

Ir al cine.

―¿Qué sería, para ti, la felicidad perfecta?

Que todos los niños quechuas tengan una sala de cine para ver películas en su propio idioma.

―¿Cuál es el rasgo que más te define?

Ser quechua.

―¿Cuál consideras tu peor defecto?

No tener el valor de hablar cuando algo está saliendo mal.

―¿Qué podría sumirte en la más profunda miseria?

Ser corrupto.

―¿Cuál es tu mayor extravagancia?

Ser callado.

―¿Cuál es el peor defecto que otros pueden tener?

Ser racista.

―¿Cuáles son las frases o palabras que utilizas con mayor frecuencia?

Tupananchiskama [hasta que nos volvamos a encontrar].

―¿Cuál ha sido tu mayor logro?

Hacer cine, que es lo que más quiero.

―¿En qué ocasiones mientes?

Cuando estoy cansado.

―¿Cuándo y dónde has sido absolutamente feliz?

Hace una semana en Maras, con mi familia.

―¿Cuál crees que ha sido tu mayor inversión?

Venir a Lima.

―¿Qué objeto personal es el que más valor tiene para ti?

Un carrito.

―¿Cuál es la cualidad que más admiras en una persona?

La humildad.

―¿Con qué personaje de la historia es con quien más te identificas?

Con Sistu, de la película “Willaq Pirqa”.

―¿Cómo te gustaría morir?

En plena grabación de una película.

―Si murieras y se te permitiera volver convertido en otra persona o cosa, ¿cuál crees que sería?

En un lobo.

―¿Qué talento especial te gustaría tener?

Controlar el tiempo.

―¿Cuáles son tus escritores favoritos?

Mario Vargas Llosa y José María Arguedas.

―¿Qué persona viva te parece despreciable?

Creo que nadie, todos cometemos errores. //