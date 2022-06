La cantante peruana Yahaira Plasencia se abre paso en el mercado internacional. Atraviesa un buen momento a nivel musical luego de haber presentado en vivo su canción “El Cantante” durante la gala de los Premios Heat 2022, donde no solo deslumbró a los asistentes, sino que también fue reconocida por Rubén Blades.

Soy muy arriesgada, me gusta retarme constantemente y eso me mueve a presentar mejores cosas al público. Me falta tiempo, pero como dice Fonsi, vamos pasito a pasito y suave, suavecito. También necesito un sol más de sentido del humor. Soy superbromista con la gente cercana, pero muy tímida cuando se trata de socializar. ¿Qué talento me gustaría tener? Poder leer las mentes de las personas no estaría mal.

La suerte y las buenas energías son fruto del trabajo. Pero si hay algo que me da paz antes de un concierto es saber que mis papás fueron a verme y que están entre el público. Ellos son el gran amor de mi vida.

Recuerdo cuando vivía en el Rímac, trabajaba acomodando sillas en un circo de barrio y tenía que tomar la 10E todos los días para llegar a Miraflores, a mis clases de baile, becada en la academia de Maricielo Effio. Los fines de semana jugábamos vóley con mis tías y primas en la quinta... años maravillosos.

Siempre me pasan cosas anecdóticas porque soy despistada, pero una de las cosas raras pero bonitas que recuerdo con cariño es cómo conocí a Sergio George. He admirado siempre su trabajo y un día, de la nada, me mandó un inbox por Instagram invitándome a ir a Colombia a conocerlo. He celebrado convertirme en solista, lanzar mi primera canción internacional con él. Lo que viene es seguir trabajando para consolidar mi carrera internacional.

A veces las personas no son conscientes de la cantidad de horas de trabajo, preparación, ensayos y coordinaciones que hay detrás de un show o del lanzamiento de una nueva canción. Precisamente, acabo de estrenar La cantante, mi versión del clásico de la salsa que cantaba Héctor Lavoe (https://youtu.be/p9J3nLXQyaw).

Lo que no me gusta de la farándula es que se alimenta de sacar lo peor de las personas. Detrás de un titular o de un ampay, hay padres, hijos y familias involucradas y afectadas. A mí me tocó atravesar eso desde los 22 años y uno no está preparado nunca. La gente te juzga por lo que ve en la tele, pero a veces eso es simplemente lo que un par de presentadores de espectáculos quieren mostrar. Es muy injusto.

Cometí un error grande con lo de mi cumpleaños, que me costó muchas oportunidades laborales y un proceso personal de perdón y aprendizaje. Incluso estuve internada dos meses con antidepresivos por el asedio de la prensa de espectáculos, pero ya es un capítulo pasado.

Tengo tres placeres culposos: tomar un espumante (aunque casi nunca tomo porque soy muy polla), los chupetines y el chocolate.

El día del apocalipsis llevaré conmigo en la mochila un disco de los Backstreet Boys, otro de Myriam Hernández y un labial, para estar regia.

Me van a decir aburrida, pero mi mejor plan de sábado por la noche es algo tranqui, en casa con mis amigos. También me encanta ir al chifa y siempre pido lo mismo, ja, ja.

Admiro mucho a Beyoncé por su talento, su música y su capacidad de ser diva. También me encanta Chabuca Granda porque supo brillar y ser líder representando a la mujer peruana en el mundo. Además, con una propuesta musical adelantada a su tiempo. //