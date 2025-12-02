The Latin America’s 50 Best Restaurants 2025 EN VIVO: sigue el anuncio de los mejores restaurantes de la región

El momento de conocer a los mejores restaurantes de América Latina ha llegado, y se espera un lugar protagónico para los establecimientos gastronómicos peruanos. La noche de este martes, en la ciudad de Guatemala, se dará a conocer al sucesor del argentino Don Julio, que en 2024 fue galardonado como el mejor de la región. ¿Repetirá el plato?, ¿habrá alguna revelación? En pocas horas lo sabremos.

En el 2024 fueron 8 los restaurantes peruanos que se ubicaron en la lista. Otros países que tuvieron importante presencia fueron Brasil (9), México (9) y Argentina (9).

Cabe destacar que Perú ya ha tenido restaurantes ubicados en el primer lugar del ránking de América Latina. En la primera edición del evento, realizada en 2013 en Lima, el emblemático Astrid & Gastón ocupó el más elevado puesto. Al año siguiente, lo hizo central Central, que años después fue consagrado como el mejor restaurante del mundo.

Maido, por su parte, llegó al primer lugar en 2017 y repitió plato en 2018, 2019 y en 2023.

¿Cuándo y a qué hora ver el anuncio?

El anuncio de los 50 mejores restaurantes de América Latina se llevará a cabo el martes 2 de noviembre. La transmisión se podrá seguir a través del canal de YouTube de la organización en estos horarios:

Perú, Colombia, Ecudor: 21 horas.

Guatemala: 20 horas.

México: 20 horas.

Chile, Venezuela: 22 horas.

Argentina, Uruguay, Bolivia: 23 horas.

Los elegidos en la antesala

Como antesala al anuncio de los mejores restaurantes de América Latina, el 18 de noviembre se dio a conocer la lista ampliada de establecimientos clasificados en los puestos No.51 al No.100, que celebra el panorama culinario dinámico y diverso de la región.

La prelista incluyó este 2025 un total de 13 nuevos restaurantes de 11 ciudades diferentes, con Shizen (de Lima) debutando en el puesto No.62 y el barranquino Clon, en el puesto No.66. Otro restaurante peruanos reconocido en la prelista fue Astrid & Gastón, puesto 81. Cabe destacar que este espacio estuvo en el puesto 76 en el año 2024.

Esta es la lista ampliada:

(Difusión)

Lista de los 50 mejores restaurantes de América Latina en 2025

Estos son los restaurantes anunciados en la gala realizada el 2 de diciembre en Guatemala. Puedes seguir el anuncio en video en esta transmisión oficial:

Iremos actualizando la información en vivo.