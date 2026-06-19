La Copa Mundial de la FIFA está consolidándose como uno de los eventos culturales y de estilo más relevantes del año. Entre selecciones que aterrizan vestidas como si fueran a una semana de la moda, futbolistas convertidos en embajadores de lujo y aficionados que planifican sus outfits con semanas de anticipación, este podría ser el mundial de fútbol más fashion de la historia.

La selección de Congo llegó como una auténtica pasarela

La selección de República Democrática del Congo entendió el poder de una gran entrada. En su regreso al Mundial después de más de cinco décadas, los llamados “Leopardos” sorprendieron al mundo al aterrizar en Estados Unidos vistiendo trajes negros de sastrería con detalles inspirados en el estampado de leopardo, referenciando al apodo histórico de la selección.

Los trajes fueron diseñados por el creador congoleño Alvin Junior Mak, fundador de la firma JMAKxPARIS, quien incorporó paneles asimétricos animal print y broches dorados en forma de leopardo para celebrar la tradición de elegancia congoleña.

La imagen de los futbolistas descendiendo del avión perfectamente coordinados generó miles de comentarios en redes sociales y posicionó a Congo como una de las selecciones mejor vestidas del torneo.

El look rinde homenaje a la cultura de La Sape, un movimiento nacido en África Central que celebra la elegancia, la sastrería y la moda como una forma de expresión cultural y orgullo nacional.

Los bolsos de la selección francesa también se llevaron los reflectores

Si Congo ganó la competencia de sastrería, Francia parece haber ganado la de accesorios.

A su llegada al Mundial, varios jugadores franceses fueron fotografiados portando algunas de las piezas más codiciadas del universo del lujo. El defensor Jules Koundé, reconocido por su pasión por la moda, apareció con un bolso de viaje monogramado de Louis Vuitton. Por su parte, Ousmane Dembélé llamó la atención con un imponente modelo Hermès Haut à Courroies negro, mientras que Rayan Cherki optó por una versión más pequeña del mismo diseño en tono beige.

Quizás el más comentado fue Marcus Thuram, quien apareció con un raro bolso verde de Chanel, perteneciente a la colaboración creada por Pharrell Williams para la maison francesa y valorizado en miles de dólares en el mercado de reventa.

Lo interesante es que la selección francesa no eligió estas firmas por casualidad. Louis Vuitton, Hermès y Chanel representan tres de las casas de lujo más emblemáticas de Francia, convirtiendo cada aparición de los jugadores en una suerte de campaña no oficial del savoir-faire francés.

Los aficionados están convirtiendo los estadios en una semana de la moda

Y si los futbolistas están marcando tendencia, los aficionados no se están quedando atrás.

Con una creciente presencia femenina y una audiencia cada vez más interesada en la moda, asistir a un partido mundialista se ha transformado en una experiencia similar a asistir a Coachella o a una Fashion Week. Camisetas vintage, prendas customizadas, corsets confeccionados a partir de camisetas oficiales, maquillaje inspirado en las banderas nacionales, aplicaciones de pedrería, botas metalizadas y accesorios personalizados son parte del nuevo código visual de las tribunas.

En redes sociales, TikTok e Instagram se han llenado de videos donde los asistentes muestran el proceso de creación de sus looks antes de ingresar a los estadios, convirtiendo el outfit del partido en una experiencia tan importante como el propio encuentro deportivo.

La moda y el fútbol siempre han convivido, pero nunca habían estado tan cerca. Este es un Mundial en donde los jugadores son embajadores de marcas de lujo, las selecciones colaboran con diseñadores y los aficionados entienden el estadio como un escenario para expresarse. No hay duda que la Copa del Mundo 2026 se juega tanto en la cancha como en el street style.