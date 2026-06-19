Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El look de la selección del Congo a cargo del diseñador Alvin Junior Mak. (Fotos: Instagram)
El look de la selección del Congo a cargo del diseñador Alvin Junior Mak. (Fotos: Instagram)
Por Elida Morillo

La Copa Mundial de la FIFA está consolidándose como uno de los eventos culturales y de estilo más relevantes del año. Entre selecciones que aterrizan vestidas como si fueran a una semana de la moda, futbolistas convertidos en embajadores de lujo y aficionados que planifican sus outfits con semanas de anticipación, este podría ser el mundial de fútbol más fashion de la historia.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.